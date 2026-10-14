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Motorola Razr 60: smartphone com tela dobrável fica quase R$ 2.800 mais barato na Amazon

Aparelho conta com tela pOLED de 6,9 polegadas e display externo de 3,6 polegadas

Thais Borges

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:33

Conheça o Smartphone Motorola Razr 60 Crédito: Reprodução

O smartphone dobrável Motorola Razr 60 está com desconto na Amazon nesta quarta-feira (14). O aparelho, que custa originalmente R$ 5.499, pode ser encontrado por R$ 2.699,10, uma redução de aproximadamente metade do preço. Também há opção de pagamento parcelado em até 12 vezes de R$249,99 sem juros.

O preço e a disponibilidade podem variar de acordo com o estoque e as condições da loja. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta ficará disponível. Para conferir, clique aqui.

Conheça o Smartphone Motorola Razr 60 1 de 10

O modelo na cor azul-marinho combina design dobrável com recursos voltados para desempenho, fotografia e inteligência artificial. O aparelho conta com tela principal pOLED de 6,9 polegadas e tela externa de 3,6 polegadas, que permite acessar funções e visualizar informações sem precisar abrir o smartphone.

Equipado com processador MediaTek Dimensity 7400X de até 2,6 GHz, o Motorola Razr 60 oferece 12 GB de memória RAM, além de mais 12 GB de RAM Boost, recurso que utiliza parte do armazenamento para auxiliar na execução de aplicativos. O celular tem 256 GB de armazenamento interno, espaço para guardar fotos, vídeos e outros arquivos.

O conjunto de câmeras inclui sensor principal traseiro de 50 MP com estabilização óptica de imagem, lente ultrawide de 13 MP e câmera frontal de 32 MP. O aparelho também grava vídeos em resolução 4K e reúne recursos para fotografias em diferentes condições de iluminação.

A bateria tem capacidade de 4.500 mAh e acompanha carregador TurboPower de 33 W. Segundo as especificações do produto, o smartphone também oferece resistência à água e à poeira com certificação IP48, conectividade 5G, NFC e suporte a chip físico e eSIM.