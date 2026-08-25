TECNOLOGIA

Nokia lança novo celular que tem bateria que dura até 40 dias, funciona como carregador portátil de emergência e custa R$ 240

Foco do novo aparelho está nas funções básicas, como chamadas, longa autonomia e praticidade

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:57

Nokia lança novo celular que tem bateria que dura até 40 dias, funciona como carregador portátil de emergência e custa R$ 240 Crédito: Divulgação/HMD

A Human Mobile Devices (HMD) lançou o Nokia 300 Charge, um celular básico que aposta em uma bateria capaz de permanecer semanas longe da tomada, uma característica cada vez menos comum entre os aparelhos atuais. Com capacidade de 3.700 mAh, o modelo também pode ser usado para recarregar outros dispositivos em situações de emergência.

A proposta, no entanto, está longe de competir com os smartphones tradicionais. O Nokia 300 Charge não roda aplicativos modernos nem oferece recursos avançados. O foco está em funções básicas, como chamadas, longa autonomia e praticidade, especialmente para viagens, situações de emergência ou momentos em que o acesso a uma tomada é limitado.

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Celular pode carregar outros aparelhos

O principal diferencial do Nokia 300 Charge está no carregamento reverso. O aparelho consegue transferir energia para outros dispositivos compatíveis com potência de até 10 W.

Para ativar o recurso, basta pressionar um botão dedicado localizado na lateral do celular. Identificado com a inscrição "Out", o comando liga o sistema de carregamento reverso.

A própria bateria do Nokia 300 Charge é recarregada através de uma porta USB-C, conexão que já se tornou padrão em grande parte dos eletrônicos atuais.

Segundo as especificações divulgadas pela fabricante, a bateria pode manter o celular em modo de espera por até 40 dias. Em chamadas de voz contínuas, a autonomia chega a 37 horas.

Os números são possíveis principalmente pela combinação entre a bateria de alta capacidade e um hardware bastante simples. O aparelho utiliza o processador Unisoc SC6531E, acompanhado de 4 MB de RAM e 4 MB de armazenamento interno.

O sistema operacional é o S30+, plataforma desenvolvida para celulares básicos e que exige muito menos energia do que sistemas como Android e iOS.

Nokia 300 Charge tem conexão 2G

O aparelho mede 136,6 x 55 x 14,94 milímetros e pesa 138 gramas. Apesar da bateria maior, a fabricante manteve dimensões relativamente compactas para a categoria.

Em conectividade, o Nokia 300 Charge está bastante distante dos smartphones atuais. O celular funciona apenas em redes 2G, nas frequências de 900 MHz e 1800 MHz, e não oferece suporte às redes móveis mais rápidas.

A limitação reforça a proposta do aparelho, que é de oferecer chamadas e funções essenciais com baixo consumo de energia, em vez de servir como dispositivo para navegação na internet.

Preço e disponibilidade

O Nokia 300 Charge chegou inicialmente às lojas das Filipinas por 2.190 pesos filipinos, valor equivalente a cerca de R$ 240 em conversão direta. O celular está disponível nas cores arenito, verde e preto.

Até o momento, a HMD não informou quando o modelo será lançado oficialmente no Brasil nem confirmou a chegada do aparelho a outros mercados.