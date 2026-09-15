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Notebook HP com 16 GB de RAM fica quase R$ 1 mil mais barato em oferta e pode ser parcelado em 12x sem juros

HP 256R G9 tem 20% de desconto e pode ser comprado por R$ 3.967,37

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:30

Conheça o Notebook HP 256R
Conheça o Notebook HP 256R Crédito: Reprodução

O HP 256R G9 é um notebook voltado para quem busca desempenho para atividades de trabalho, estudos e uso cotidiano. O modelo conta com processador Intel Core i5 de 13ª geração, 16 GB de memória RAM e SSD de 256 GB para armazenamento.

O equipamento pode ser encontrado por um preço 20% menor do que o oficial em uma oferta na Amazon: sai de R$ 5.000 para 3.967,37 com opção de parcelamento em 12x sem juros. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível.

Conheça o Notebook HP 256R

Conheça o Notebook HP 256R por Reprodução
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Conheça o Notebook HP 256R por Reprodução
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Conheça o Notebook HP 256R por Reprodução

A memória utiliza a tecnologia DDR4 SDRAM e pode ser expandida para até 32 GB, segundo as especificações do equipamento. A configuração de 16 GB permite executar diferentes tarefas simultaneamente, enquanto o SSD contribui para inicializações e carregamentos mais rápidos em comparação com unidades de armazenamento convencionais.

O notebook possui ainda tela de 15,6 polegadas com resolução HD, além de vir equipado com o Windows 11.

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