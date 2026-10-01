TECNOLOGIA

Nova geração do Kindle chega ao Brasil com modelos mais finos, novas cores, controle para virar páginas e preços a partir de R$ 899

Kindle, Paperwhite e Colorsoft ganham novo design, versões em alumínio e recursos inéditos; veja preços e diferenças entre os modelos

Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:24

Amazon anuncia novos modelos da família Kindle, com novas cores e acessórios Crédito: Divulgação

A Amazon aunciou, nesta quinta-feira (1), uma nova geração dos leitores digitais Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft. Os dispositivos chegam com design mais fino e leve, tela frontal nivelada e, pela primeira vez, acabamento com cor uniforme de ponta a ponta.

Entre os destaques estão o novo Kindle, considerado o modelo mais compacto já lançado pela Amazon; o Kindle Paperwhite, que ganhou espessura e peso reduzidos; e o Kindle Colorsoft, que aposta em uma experiência de leitura colorida com aparência semelhante à do papel.

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Kindle: o modelo mais compacto da linha, com tela frontal nivelada e acabamento em cor de ponta a ponta. Pela primeira vez, também está disponível com acabamento em alumínio.

Kindle Paperwhite: mais fino e mais leve, com alto contraste e nitidez para proporcionar textos mais claros.

Kindle Colorsoft: oferece cores com aparência de papel e uma experiência pensada para longos períodos de leitura. A nova geração também terá acessórios como um controle Bluetooth e uma capa magnética com botões físicos integrados para facilitar a troca de páginas. Os acessórios estarão disponíveis em breve no Brasil.

Segundo a Amazon, há quase duas décadas, o Kindle se consolidou como um dispositivo voltado à leitura sem distrações. A empresa afirma que a linha registrou crescimento de dois dígitos globalmente por três anos consecutivos, com mais de 720 bilhões de páginas lidas somente em 2025.

Novo design e arquitetura de tela

A nova família de dispositivos foi redesenhada a partir de uma construção de tela com empilhamento reverso, uma tecnologia inédita na categoria de leitores digitais, segundo a Amazon. Todos os modelos agora contam com tela frontal nivelada, sem bordas elevadas limitando a superfície de leitura.

Com a mudança, os aparelhos apresentam uma área de leitura contínua de ponta a ponta, além de uma construção mais fina e leve. O acabamento também passou a ter cor uniforme entre a parte frontal e a traseira, eliminando o contraste entre a moldura e o corpo do dispositivo.

A nova linha inclui opções de cores como Roxo Ube, Azul Celeste, Verde Água e Grafite, além da cor Figo, que chega pela primeira vez aos e-readers da marca.

O novo Kindle

O novo Kindle tem tela de 6 polegadas e é o modelo mais compacto já desenvolvido pela Amazon. O aparelho conta com 16 GB de armazenamento, bateria com duração de até seis semanas e abertura de livros 30% mais rápida em relação à geração anterior.

O dispositivo estreia a tela frontal nivelada e contínua, resultado de uma reformulação na forma como a tela, a iluminação frontal e as camadas de toque são integradas. A nova geração também apresenta acabamento colorido de ponta a ponta.

A estrutura utiliza materiais reciclados, incluindo uma bateria com 100% de cobalto reciclado. O modelo de 16 GB está disponível nas cores Roxo Ube e Grafite por R$ 899.

Pela primeira vez, o Kindle de 6 polegadas também pode ser encontrado com acabamento traseiro em alumínio. A versão mantém o formato compacto e a tela frontal nivelada, mas utiliza alumínio 80% reciclado com acabamento fosco.

Com 32 GB de armazenamento, o Kindle com acabamento em alumínio está disponível nas cores Azul Celeste e Verde Água por R$ 999.

Novo Kindle Paperwhite

O novo Kindle Paperwhite ficou mais fino e leve em relação à geração anterior. O aparelho é à prova d'água, conta com temperatura de luz ajustável e oferece até 12 semanas de bateria com uma única carga.

A tela utiliza uma camada de transistores de película fina de óxido e, segundo a Amazon, é a maior tela de Kindle Paperwhite com alto contraste. A tecnologia promete pretos mais profundos, textos nítidos e imagens com maior definição, tanto durante a leitura sob a luz do sol quanto em ambientes com pouca iluminação.

A versão Signature Edition acrescenta acabamento traseiro em alumínio, 32 GB de armazenamento, luz frontal com ajuste automático, carregamento na base por encaixe com pinos de contato (“pogo pins”) e toque duplo para a virada de páginas. Mesmo com os recursos adicionais, o modelo é mais fino do que a versão anterior.

O Kindle Paperwhite de 16 GB está disponível na cor Grafite por R$ 1.149. Já o Kindle Paperwhite Signature Edition, com 32 GB, chega nas cores Grafite e Verde Água por R$ 1.349.

Kindle Colorsoft

A nova geração do Kindle Colorsoft aposta em cores com aparência semelhante à do papel, com uma experiência pensada para ser confortável aos olhos e sem o brilho intenso característico de tablets.

A tela permite navegar por capas coloridas da biblioteca, além de visualizar guias de viagem, histórias em quadrinhos e outros conteúdos que utilizam imagens e cores.

Para reproduzir uma experiência de cor semelhante à do papel, a tela conta com um guia de luz equipado com LEDs de nitreto, que ajudam a realçar as cores e aumentar o brilho sem comprometer os detalhes.

O dispositivo também utiliza uma camada de óxido com formas de onda personalizadas, desenvolvida para proporcionar desempenho rápido e maior contraste tanto em conteúdos coloridos quanto em preto e branco.

O novo Kindle Colorsoft conta ainda com uma tela redesenhada que utiliza a tecnologia de empilhamento reverso aplicada a toda a linha, permitindo o acabamento colorido de ponta a ponta. O guia de luz possui microdefletores para reduzir a dispersão da iluminação e melhorar a uniformidade, enquanto um revestimento óptico ultrafino ajuda a aumentar a nitidez.

O Colorsoft Signature Edition acrescenta acabamento em alumínio, 32 GB de armazenamento, luz frontal com ajuste automático, toque duplo para virar páginas e carregamento por base de encaixe com pinos de contato.

O Kindle Colorsoft de 16 GB está disponível na cor Grafite por R$ 1.499. Já o Colorsoft Signature Edition, com 32 GB, chega nas cores Grafite e Figo por R$ 1.749.

Novos acessórios

Além dos novos aparelhos, a Amazon anunciou acessórios desenvolvidos para facilitar a experiência de leitura e a troca de páginas. Os produtos estarão disponíveis em breve no Brasil.

Kindle Click: controle Bluetooth compacto para virar páginas. O acessório foi desenvolvido para situações como leitura na cama, durante exercícios na esteira ou em uma viagem de avião. Será compatível com os novos dispositivos Kindle e com modelos lançados a partir de 2024.

Capa com Troca de Páginas: capa magnética com botões físicos para virar páginas. O acessório mantém o formato fino do dispositivo e utiliza conectividade por pinos de contato. Será compatível com o Kindle Paperwhite Signature Edition e o Kindle Colorsoft Signature Edition.

Base de Carregamento: suporte que mantém o Kindle Paperwhite Signature Edition e o Kindle Colorsoft Signature Edition em posição vertical enquanto os dispositivos são carregados por meio dos pinos de contato.

Capas Kindle: serão oferecidas em tecido de malha ou com acabamento acetinado, envolvendo completamente os dispositivos. As opções terão cores que combinam com os aparelhos da nova linha. Para os modelos com acabamento em alumínio, também serão disponibilizadas capas finas com fixação magnética.

Disponibilidade e preços

A nova linha Kindle já está disponível na Amazon.com.br, com opções de pagamento em até 10 vezes sem juros ou em até 17 vezes* sem juros no cartão Amazon Prime.

O Kindle de 16 GB custa R$ 899 e está disponível nas cores Grafite e Roxo Ube. O modelo está em pré-venda, com entregas a partir de 10 de novembro.

O Kindle de 32 GB custa R$ 999 e está disponível nas cores Azul Celeste e Verde Água. A entrega está prevista a partir de 20 de novembro para compras em pré-venda.

O Kindle Paperwhite de 16 GB custa R$ 1.149, na cor Grafite. Já o Kindle Paperwhite Signature Edition de 32 GB custa R$ 1.349 e está disponível nas cores Grafite e Verde Água. Os modelos estão com cadastro aberto para aviso de disponibilidade.

O Kindle Colorsoft de 16 GB custa R$ 1.499, na cor Grafite. O Kindle Colorsoft Signature Edition de 32 GB custa R$ 1.749 e está disponível nas cores Grafite e Figo. Os modelos também estão com cadastro aberto para aviso de disponibilidade.