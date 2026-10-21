OFERTA

Samsung Galaxy A17 5G tem desconto de R$ 500 na Amazon nesta quarta-feira (21)

Celular com 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM e câmera de 50 MP sai por R$ 1.349 à vista ou em até 12 vezes sem juros

Thais Borges

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:48

Conheça o Samsung Galaxy A17 5G Crédito: Reprodução

O celular Samsung Galaxy A17 5G está com oferta na Amazon nesta quarta-feira (21). O aparelho, na versão cinza com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, está sendo vendido por R$ 1.349 à vista, ante o preço original de R$ 1.849, uma redução de R$ 500.

Para quem prefere parcelar a compra, o smartphone pode ser adquirido em até 12 vezes de R$ 124,99 sem juros, totalizando R$ 1.498,89. A oferta é válida nesta quarta-feira (21), enquanto houver disponibilidade, e o preço pode sofrer alterações conforme as condições de venda da Amazon. Para conferir, clique aqui.

Conheça o Samsung Galaxy A17 5G 1 de 11

Entre os destaques do Galaxy A17 5G estão a tela Super AMOLED de 6,7 polegadas, a câmera traseira tripla com sensor principal de até 50 MP e a câmera frontal de 13 MP. O modelo também conta com recursos de inteligência artificial integrados e conectividade 5G.

O aparelho é equipado com processador Exynos 1330 Octa-Core e oferece 256 GB de armazenamento interno, além de 8 GB de memória RAM e mais 8 GB de RAM Plus, recurso que utiliza parte do armazenamento para ampliar a memória disponível para determinadas tarefas.

Outro diferencial é a bateria de 5.000 mAh. O smartphone também tem proteção IP54 contra poeira e respingos de água, suporte para dois chips, NFC para pagamentos por aproximação e integração com a Samsung Wallet.