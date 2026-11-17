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Samsung Galaxy S25 Ultra tem desconto de R$ 6,5 mil na Amazon e pode ser parcelado em 12 vezes

Smartphone conta com 512 GB de armazenamento e 12 GB de RAM

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 16:10

Samsung Galaxy S25 Ultra Crédito: Divulgação

O Samsung Galaxy S25 Ultra 5G está com desconto na Amazon nesta terça-feira (17). O smartphone, que tem preço de referência de R$11.999, está sendo vendido por R$ 5.399,10 para pagamentos à vista via Pix ou NuPay, nas modalidades débito ou limite adicional. A redução representa uma economia de R$ 6.599,90, aproximadamente 55% do valor original.



Para quem prefere parcelar, o aparelho também pode ser adquirido em até 12 vezes de R$ 499,99 sem juros, totalizando R$ 5.999. Nesse caso, o desconto é menor em comparação com o pagamento à vista. Para conferir o anúncio, clique aqui.

Galaxy S25 Ultra fica por quase metade do preço na Amazon e pode ser parcelado em 12 vezes sem juros 1 de 6

O modelo anunciado tem 512 GB de armazenamento interno, 12 GB de memória RAM e acabamento na cor Titânio Azul. Entre os destaques estão a tela de 6,9 polegadas e o conjunto de quatro câmeras traseiras, com sensores de 200 MP, 50 MP, 10 MP e 50 MP.

Recursos e especificações

O Galaxy S25 Ultra integra a linha premium de smartphones da Samsung e conta com recursos de inteligência artificial da plataforma Galaxy AI. Entre as funcionalidades estão tradução em tempo real, geração de textos e imagens, pesquisa por meio de comandos na tela e integração com o Gemini Live, que permite executar diferentes tarefas por meio de conversas em linguagem natural.

O aparelho também oferece ferramentas para edição de fotos e vídeos, como remoção de ruídos indesejados em gravações e criação de vídeos a partir de imagens e arquivos da galeria. Outro recurso é o Now Brief, que apresenta resumos diários de atividades, enquanto a Now Bar permite acompanhar notificações e tarefas em andamento.

Na parte de desempenho, o smartphone utiliza o processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, desenvolvido com tecnologia de 3 nanômetros. O dispositivo também conta com estrutura em titânio e proteção Corning Gorilla Armor, desenvolvida para aumentar a resistência do aparelho contra riscos e impactos.

Atenção à oferta