Samsung Galaxy S26 fica quase R$ 3 mil mais barato neste domingo (11) e pode ser parcelado em 12 vezes sem juros

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Thais Borges
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 15:27
Quem está em busca de um smartphone Samsung Galaxy S26 5G pode conferir a oferta disponível na Amazon neste domingo (11). O smartphone, que custa originalmente R$ 7.499, está com 36% de desconto. Assim, ele pode ser encontrado por R$ 4.775, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros.
O desconto foi disponibilizado durante a Mega Oferta Prime. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo em que a oferta ficará disponível. Para conferir, clique aqui.
Conheça o smartphone Samsung Galaxy S26 com tela de 6.3"
O aparelho conta com 256 GB de armazenamento interno e 12 GB de memória RAM. Na parte de fotografia, o modelo tem um conjunto de três câmeras traseiras, com sensores de 50 MP, 12 MP e 10 MP.
A tela de 6,3 polegadas tem taxa de atualização variável de 1 Hz a 120 Hz, recurso que permite ajustar a fluidez das imagens de acordo com o conteúdo exibido. O display também oferece cores intensas e alto contraste.
Outro destaque do Galaxy S26 é o Galaxy AI, conjunto de recursos de inteligência artificial da Samsung. Entre as funcionalidades estão o Circule para Pesquisar, a tradução simultânea, a transcrição e o resumo de conteúdos por comando de voz. O smartphone também oferece ferramentas de edição de imagens e digitalização inteligente de documentos.
O modelo tem processador Exynos 2600, sistema operacional Android 16, entrada USB-C, carregamento rápido, GPS, Bluetooth e suporte a Dual SIM e eSIM. O aparelho é vendido na cor preta.