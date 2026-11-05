DESCONTO

Samsung Galaxy S26 tem desconto de quase R$ 3 mil na Amazon nesta quinta-feira (5)

Smartphone de 256 GB e 12 GB de RAM está com 39% de desconto e pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 16:02

Celular Samsung Galaxy S26 Azul Crédito: Reprodução

O Samsung Galaxy S26 5G de 256 GB está com desconto de 39% na Amazon nesta quinta-feira (5). O smartphone, na versão azul, está sendo vendido por R$ 4.515,52, contra o preço original anunciado de R$ 7.499. A oferta representa uma economia de R$ 2.983,48 para quem deseja adquirir o aparelho.

O modelo também pode ser comprado de forma parcelada, em até 12 vezes de R$ 376,33 sem juros. A oferta está disponível na Amazon nesta quinta-feira, mas o preço, as condições de pagamento e a disponibilidade do produto podem mudar a qualquer momento, conforme o estoque e as políticas da loja. Por isso, é recomendável conferir as informações atualizadas na página do produto antes de concluir a compra. Para ver o anúncio, clique aqui.

Conheça o smartphone Samsung Galaxy S26 com tela de 6.3" 1 de 7

A configuração disponível conta com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Entre os destaques do Galaxy S26 está o conjunto de recursos de inteligência artificial da Galaxy AI, que reúne ferramentas como Foto Inteligente, Estúdio Criativo, Now Nudge, Circule para Pesquisar e Scanner Inteligente de Documentos. A proposta é facilitar tarefas cotidianas, aprimorar imagens e tornar a experiência de uso mais personalizada.

O desempenho fica por conta de um processador de última geração, desenvolvido para oferecer agilidade na execução de jogos, aplicativos e tarefas simultâneas. O aparelho também conta com recursos de inteligência artificial para melhorar a qualidade das imagens, com o ProScaler atualizado, que promete mais nitidez e precisão nas cores.

Na parte fotográfica, o Galaxy S26 traz câmera tripla traseira, com sensores de 50 MP, 12 MP e 10 MP. O conjunto oferece recursos para fotografias com diferentes enquadramentos e zoom, além de gravação em alta resolução. A câmera frontal também utiliza processamento de imagem com inteligência artificial. Outro recurso é o Bloqueio Horizontal, desenvolvido para manter a estabilidade e o enquadramento durante gravações em movimento.

O smartphone tem tela de 6,3 polegadas com tecnologia Dynamic AMOLED 2X, que oferece cores intensas, contraste e taxa de atualização fluida. O acabamento combina vidro e metal, com bordas ultrafinas e design ergonômico.