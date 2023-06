Se joga: Google anuncia investimento de R$ 10 milhões no mercado de games

Filipe Pereira é CEO da empresa que criou jogo inspirado em Canudos. Crédito: Jorge Gauthier - Correio

Uma heroína baiana que luta na Guerra de Canudos (1896 a 1897) para superar os obstáculos da seca. Essa é a história que o soteropolitano Filipe Pereira, fundador do estúdio Aoca Game Lab, desenvolveu junto com seu time. O projeto do jogo ARIDA: Backland's Awakening (antes conhecido como Projeto Sertão) recebeu, em 2022, investimento do Google para ampliar seu alcance.



“Sempre joguei desde sempre com jogos que não representavam a minha história e as minhas tradições. Quando desenvolvemos esse jogo a ideia era trazer a originalidade regional, mas também ter usabilidades para que ele fosse ampliado e usado localmente”, conta Pereira que participou nesta terça-feira (27) do Google For Brasil, em São Paulo.

Durante o evento, realizado pela gigante da tecnologia, o Google anunciou o lançamento da segunda edição do Indie Games Fund, fundo de até US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) que vai apoiar desenvolvedores de games independentes da América Latina em 2023. A novidade foi anunciada durante o Google for Brasil, principal evento da empresa focado em anúncios para o mercado nacional.

O jogo desenvolvido por Filipe e seu time, que pode inclusive ser acessado em inglês, recebeu incentivos no primeiro Indie Games Fund,em 2022. “O projeto atualmente tem 12 pessoas que integram o time. Tem 90% de pessoas de Salvador e todas trabalham em home office com um propósito de trabalhar com o game com o propósito de contar as nossas próprias histórias”, ressalta Filipe que usou o investimento e orientação do Google Play para ampliar o alcance do jogo para celular. Antes, o jogo havia sido desenvolvido para o acesso via Windows.

O Indie Games Fund (g.co/play/indiefund), uma iniciativa da Google Play, foi criado para ajudar pequenos estúdios de jogos da América Latina. A região é um dos mercados de crescimento mais rápido da indústria. O fundo oferece, além da ajuda financeira, suporte técnico e em estratégia de negócios para estúdios selecionados.

O fundo vai beneficiar cerca de 10 desenvolvedores e estúdios de games na região que já tenham lançado um game de alta qualidade em qualquer plataforma. Cada um dos contemplados receberá apoio técnico, treinamento e acompanhamento, além da verba de até US$ 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão) para investir em suas criações. Em breve, segundo a companhia, serão divulgadas as informações sobre as inscrições dos projetos.

Com o apoio do fundo, os selecionados devem levar seu jogo eletrônico também para a Google Play, caso já não esteja, e oferecê-lo no serviço de assinaturas Google Play Pass.

De acordo com o Relatório de Impacto Econômico 2022, lançado também nesta terça-feira (27), a Google Play gerou R$ 4 bilhões em receita para os desenvolvedores e ajudou a promover quase 240 mil postos de trabalho na economia de aplicativos para Android.

Daniel Trócolli, head de parcerias para jogos do Google Play para a América Latina, destaca que os desenvolvedores que forem selecionados poderão ter seus jogos disponíveis para usuários de 190 países. “Todos os desenvolvedores começam com muita paixão, mas aos poucos há o entendimento disso como negócio. A gente ajuda a potencializar o talento desses desenvolvedores. A temática regional é extremamente importante, mas também é importante pensar em narrativas universais como é o caso do Árida”, destaca.

Recorde de mercado

Em 2022, as plataformas do Google, incluindo a Busca, Google Ads, Google AdSense, Google Cloud, Google Play e YouTube movimentaram R$ 153 bilhões na economia brasileira, por meio dos benefícios gerados para empresas de todos os tamanhos. Os dados divulgados pelo Google Brasil são da nova edição do Relatório de Impacto Econômico, produzido pela consultoria Access Partnership, e anunciado nesta terça-feira (27), durante o evento que aconteceu em São Paulo.

Pela primeira vez, o Relatório apresenta informações detalhadas sobre o impacto econômico de Google Cloud, a divisão de computação em nuvem do Google, no Brasil. No total, as soluções oferecidas pelo Google Cloud geraram R$ 883 milhões na forma de ganhos de eficiência gerados diretamente pelo uso da nuvem. Além disso, o Google Workspace – ferramentas colaborativas e de produtividade que incluem, por exemplo, o Drive, o Fotos, o Docs, o Apresentações e o Planilhas – gerou R$ 31 bilhões em benefícios para usuários brasileiros, além da economia de 264 horas por ano, o equivalente a 33 dias de trabalho, ao otimizar tarefas.

