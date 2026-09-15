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Smart TV Philips de 50" tem desconto de quase R$ 1 mil e 21x sem juros

Televisor 4K sai por R$ 1.804,05 na oferta e conta com HDR10+, Dolby Atmos e Alexa integrada

Thais Borges

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:48

Conheça a PHILIPS Smart TV, 50" 4K Crédito: Reprodução

A Smart TV Philips 50PUG7300/78, de 50 polegadas, reúne recursos voltados para qualidade de imagem, som e jogos. O modelo tem resolução 4K, tecnologia HDR10+ e processador Pixel Precise Ultra HD, além de recursos específicos para gamers.

O televisor pode ser encontrado em uma oferta na Amazon sai de R$ 2.799,00 para R$ 1.804,05 com opção de parcelamento em 21x sem juros. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo que a oferta continuará disponível.

Conheça a PHILIPS Smart TV, 50" 4K 1 de 8

A tecnologia HDR10+ ajusta brilho e contraste quadro a quadro, enquanto o processador da Philips atua no processamento das imagens para otimizar movimentos, cores e níveis de preto.

Para áudio, a televisão conta com Dolby Atmos e DTS:X, tecnologias que proporcionam uma experiência sonora tridimensional e mais imersiva. O aparelho também permite conectar fones de ouvido e caixas de som sem fio por meio do Bluetooth Fast Pair.

Recursos para gamers

A TV possui Game Bar, VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode). Os recursos são voltados para reduzir a latência e proporcionar maior fluidez durante os jogos.

O modelo também tem Wi-Fi Dual Band e Alexa integrada, permitindo o controle de algumas funções da televisão por comandos de voz.

O controle remoto acompanha comando de voz integrado e atalhos para acesso direto aos principais aplicativos. A proposta é facilitar a navegação pelos conteúdos e funções da televisão.