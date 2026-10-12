Smartwatch da Samsung por R$ 199: Galaxy Fit3 tem desconto de 63% na Amazon

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Thais Borges
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:32
O smartwatch Samsung Galaxy Fit3 está com 63% de desconto em uma oferta da Amazon nesta segunda-feira (12). Na cor grafite e com tela de 1,6 polegada, o dispositivo caiu de R$ 549 para R$ 199.
O valor pode ser parcelado em até seis vezes sem juros. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo em que a oferta ficará disponível. A oferta está sujeita a alterações de preço e disponibilidade. Para conferir, clique aqui.
Conheça o smartwatch Samsung Galaxy Fit3
Com design esportivo e estrutura em alumínio, o Galaxy Fit3 foi desenvolvido para acompanhar atividades físicas e monitorar indicadores de saúde e bem-estar. A tela colorida e interativa facilita o acesso às funções do dispositivo diretamente no pulso.
Entre os recursos disponíveis estão o monitoramento do sono e o acompanhamento de exercícios físicos. A pulseira inteligente reconhece automaticamente seis modalidades esportivas e permite programar o acompanhamento de outras 101 atividades.
O aparelho também conta com detecção de quedas e alerta SOS, além de permitir o recebimento e a resposta a notificações de chamadas e mensagens. Segundo a Samsung, a bateria pode oferecer autonomia de até 13 dias, dependendo das condições de uso.
O Galaxy Fit3 tem resistência à água de até 5 ATM, equivalente a uma pressão de referência de 50 metros de profundidade, e certificação IP68 contra poeira e água. Para começar a utilizar o dispositivo, é necessário ter uma conta Samsung vinculada ao celular.
A fabricante alerta que a tela sensível ao toque pode apresentar falhas em condições úmidas ou quando exposta à água. Os dados de saúde registrados pelo dispositivo são transferidos e armazenados na Samsung Cloud vinculada à conta do usuário.