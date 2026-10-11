DESCONTO

Smartwatch da Xiaomi fica quase pela metade do preço em loja oficial no TikTok Shop e pode ser parcelado

Redmi Watch 5 Lite tem bateria que pode durar até 18 dias

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16:27

Conheça o smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Crédito: Reprodução

O smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Lite está com 43% de desconto em uma oferta disponível no TikTok Shop neste domingo (11). Vendido pela loja oficial da Xiaomi na plataforma, o relógio inteligente custa R$ 375, ante o preço original de R$ 662, e pode ser parcelado em até cinco vezes sem juros.

Para alguns usuários, a plataforma também disponibiliza cupons de desconto que podem reduzir o preço do produto para até R$ 331,20. A disponibilidade e as condições dos cupons podem variar de acordo com a conta. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo em que a oferta ficará disponível. Para conferir, clique aqui.

Conheça o smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 1 de 4

O Redmi Watch 5 Lite tem tela AMOLED de 1,96 polegada, que permite visualizar informações e notificações com nitidez. Segundo as especificações divulgadas, a bateria pode durar até 18 dias, dependendo das condições de uso e das configurações escolhidas.

Entre os recursos voltados à prática esportiva estão 150 modos de treino e sistema GNSS, que permite o rastreamento por satélite para registrar atividades ao ar livre. O relógio também tem resistência à água de 5 ATM, característica que permite seu uso em atividades aquáticas compatíveis com essa classificação, respeitadas as orientações do fabricante.