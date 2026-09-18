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Starlink direto no celular: Anatel autoriza serviço sem antena pela Vivo até 2029

Tecnologia dispensa antena externa e poderá ser usada em áreas sem cobertura de redes móveis convencionais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:59

Celular vai receber sinal
Celular vai receber sinal Crédito: Imagem gerada por IA

A Vivo poderá testar e comercializar até abril de 2029 uma tecnologia que conecta celulares diretamente aos satélites da Starlink, sem o uso de antena externa. A autorização temporária foi prorrogada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e abrange todo o território brasileiro.

A medida está prevista em um ato publicado no Diário Oficial da União. A permissão concedida à Telefônica Brasil, controladora da Vivo, terminaria em 22 de outubro deste ano, mas agora permanecerá válida até 22 de abril de 2029.

Conhecida como Direct-to-Device, ou D2D, a tecnologia permite que aparelhos compatíveis acessem uma rede de satélites de baixa órbita quando não houver sinal terrestre disponível. O sistema não pretende substituir as conexões 4G e 5G, mas complementar a cobertura em áreas rurais, regiões remotas e outros locais onde a instalação de infraestrutura convencional é limitada.

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Nesta etapa, a conexão deverá ser voltada principalmente para funções que consomem poucos dados, como troca de mensagens, comunicações de emergência e serviços básicos de internet.

A prorrogação acompanha a extensão do sandbox regulatório mantido pela Anatel para avaliar o funcionamento do D2D no país. Caso a agência publique regras definitivas antes de abril de 2029, a autorização experimental poderá ser encerrada antecipadamente.

Os testes serão realizados em faixas do espectro que pertencem à própria Vivo e já são utilizadas na telefonia móvel. A licença contempla as frequências de 2.567,5 MHz e 2.687,5 MHz, com largura de 5 MHz, e limita a potência das transmissões a 100 W.

Embora a Starlink seja a parceira indicada inicialmente, a Vivo não ficará obrigada a trabalhar exclusivamente com a empresa de Elon Musk. A operadora poderá acrescentar ou substituir o fornecedor de satélites durante a vigência da autorização, desde que comunique a mudança à Anatel e siga as condições do projeto.

O modelo experimental também permite que a tecnologia seja oferecida aos consumidores, não apenas testada internamente. O serviço, porém, funcionará em caráter secundário: não terá proteção contra interferências de sistemas prioritários e deverá suspender as transmissões caso provoque problemas em outras redes.

TIM e Claro também acompanham o avanço da conexão direta entre celulares e satélites no Brasil e mantêm conversas com empresas do setor. Os testes realizados até 2029 deverão fornecer dados para que a Anatel elabore uma regulamentação permanente para o serviço.

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