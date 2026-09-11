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TVs da LG gravam áudio mesmo com tela desligada, apontam testes

Pesquisadores também identificaram coleta de informações sobre aparelhos conectados à rede doméstica; fabricante nega gravação de conversas sem ativação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:11

Televisão, TV
Televisão Crédito: Shutterstock

Uma investigação sobre smart TVs da LG levantou preocupações sobre a privacidade dos usuários ao identificar a coleta de informações da rede doméstica e a captação de áudio mesmo quando a tela dos aparelhos estava desligada. A fabricante sul-coreana contesta as conclusões e afirma que suas TVs não gravam conversas do ambiente sem uma ação do usuário (leia mais abaixo).

Os testes foram conduzidos pelo canal especializado Gamers Nexus, em colaboração com o Level1Techs e pesquisadores independentes de segurança. A equipe analisou televisores OLED da marca e utilizou diferentes métodos para acompanhar o funcionamento dos aparelhos, incluindo ferramentas de monitoramento do tráfego de rede e análise de código.

Segundo os investigadores, as TVs examinadas faziam varreduras na rede local e identificavam outros equipamentos conectados, como celulares. Entre as informações detectadas estavam endereços IP, nomes de redes Wi-Fi (SSID), intensidade do sinal de redes próximas e dados de localização.

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Um dos pontos que mais chamou atenção foi o comportamento dos microfones. De acordo com os testes, uma TV continuou captando áudio mesmo com a tela desligada e após perder a conexão com a rede doméstica. Os dados teriam sido armazenados na memória interna do aparelho e enviados posteriormente, quando a conexão com a internet foi restabelecida.

Os pesquisadores afirmam ainda que a captação não ficaria restrita aos microfones presentes na televisão ou no controle remoto. Dispositivos externos conectados ao aparelho, como webcams USB equipadas com microfone, também poderiam fornecer áudio ao sistema.

A análise também identificou vulnerabilidades no webOS, sistema operacional usado pelas smart TVs da LG. Segundo a investigação, algumas falhas poderiam permitir a obtenção de privilégios de administrador, conhecidos como acesso “root”, ampliando as possibilidades de controle sobre o equipamento.

LG nega gravação de conversas

Após a repercussão da investigação, a LG negou que suas televisões coletem ou gravem livremente conversas no ambiente.

A empresa afirmou que os dados de voz são processados quando o usuário mantém pressionado o botão de comando de voz do controle remoto ou utiliza a expressão de ativação “Hi LG”, desde que o recurso de reconhecimento de voz à distância tenha sido habilitado previamente.

“Fora dessas situações, as TVs não coletam nem gravam conversas do ambiente”, afirmou a fabricante em resposta divulgada após a investigação.

Segundo a LG, o áudio é apagado imediatamente quando a palavra de ativação não é reconhecida. A companhia também sustenta que o reconhecimento de voz depende de consentimento do usuário.

Em relação à identificação de outros equipamentos na mesma rede, a LG afirmou que a busca por dispositivos próximos é uma funcionalidade comum em smart TVs e permite recursos como compartilhamento de tela, transmissão de conteúdo e integração com aparelhos de casa inteligente.

Tecnologia identifica o que aparece na tela

Outro mecanismo analisado foi o ACR, sigla em inglês para Reconhecimento Automático de Conteúdo. A tecnologia é utilizada para identificar o que está sendo reproduzido na televisão e não é exclusiva da LG.

Segundo os pesquisadores, o sistema analisa pequenas amostras do conteúdo exibido, inclusive quando a imagem vem de fontes externas conectadas à televisão, como aparelhos ligados por HDMI. A partir dessas amostras, é criada uma espécie de impressão digital que permite reconhecer o programa ou conteúdo assistido.

As informações podem ser utilizadas para entender hábitos de consumo de mídia e alimentar sistemas de publicidade e recomendação.

A LG afirma que o ACR, o reconhecimento de voz e a publicidade baseada em interesses são funcionalidades separadas e dependem de autorização do usuário. Segundo a companhia, esses recursos também podem ser desativados nas configurações da televisão.

A investigação chama atenção para a quantidade de informações que aparelhos conectados podem obter dentro de uma residência. Além do conteúdo assistido, o mapeamento de uma rede doméstica pode revelar quais tipos de dispositivos estão presentes e fornecer uma visão mais ampla sobre os hábitos dos moradores.

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