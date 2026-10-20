EVITAR LGPD

Vazamento expõe instruções secretas da Meta para a IA do WhatsApp

Material encontrado em 80 páginas de ajuda restringia respostas sobre proteção de dados

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:11

IA da Meta Crédito: Reprodução

O chatbot de suporte do WhatsApp recebeu orientações para não recomendar órgãos de proteção de dados e evitar referências a legislações como a LGPD brasileira. As instruções foram encontradas no código de páginas da Central de Ajuda do aplicativo pela Redact, empresa especializada em privacidade digital, e divulgadas pela Wired nesta segunda-feira (19).

A Meta afirmou que o material apareceu nas páginas por um erro técnico, já corrigido. Segundo a companhia, as diretrizes eram destinadas ao atendimento por inteligência artificial e buscavam tornar as respostas mais precisas e relevantes.

Restrições envolviam leis e orientações sobre direitos

Em uma página dedicada a denúncias e bloqueios, a IA era instruída a não fazer referência à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive quando o próprio usuário mencionasse a legislação. A orientação também abrangia o GDPR, regulamento de proteção de dados da União Europeia, e a CCPA, lei de privacidade do consumidor da Califórnia, nos Estados Unidos.

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Já o conteúdo sobre exclusão de contas determinava que o chatbot não sugerisse procurar autoridades de proteção de dados, reguladores ou entidades fiscalizadoras.

Havia ainda restrições para situações em que os usuários citassem advogados, ações judiciais ou tribunais. Nesses casos, o sistema deveria evitar citar ou interpretar os Termos de Serviço, a Política de Privacidade e outros documentos jurídicos do WhatsApp.

Análise encontrou 102 blocos de instruções

A Redact examinou 545 páginas da Central de Ajuda e localizou 102 blocos de orientações em 80 delas. O conteúdo não aparecia durante a navegação comum: estava inserido no código sob a identificação “HelpContentGalaxyLLMInclude”.

Parte dos blocos continha seções chamadas “O que não dizer”. As diretrizes, porém, não se limitavam a questões legais. Também havia recomendações para encaminhar usuários aos canais oficiais de atendimento, não mencionar funcionalidades ainda não lançadas e responder a perguntas de pessoas com deficiência auditiva.

Meta diz que chatbot não deve dar aconselhamento jurídico

Após o contato da Wired, a Meta removeu as instruções das páginas. Joshua Breckman, porta-voz do WhatsApp, disse ao veículo que um bug havia exposto o conteúdo, preparado exclusivamente para orientar o chatbot.

Sobre as limitações relacionadas às leis, Breckman explicou que a empresa pretende manter o atendimento automatizado voltado ao funcionamento do aplicativo, sem oferecer aconselhamento jurídico.