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Vazamento expõe instruções secretas da Meta para a IA do WhatsApp

Material encontrado em 80 páginas de ajuda restringia respostas sobre proteção de dados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:11

IA da Meta
IA da Meta Crédito: Reprodução

O chatbot de suporte do WhatsApp recebeu orientações para não recomendar órgãos de proteção de dados e evitar referências a legislações como a LGPD brasileira. As instruções foram encontradas no código de páginas da Central de Ajuda do aplicativo pela Redact, empresa especializada em privacidade digital, e divulgadas pela Wired nesta segunda-feira (19).

A Meta afirmou que o material apareceu nas páginas por um erro técnico, já corrigido. Segundo a companhia, as diretrizes eram destinadas ao atendimento por inteligência artificial e buscavam tornar as respostas mais precisas e relevantes.

Restrições envolviam leis e orientações sobre direitos

Em uma página dedicada a denúncias e bloqueios, a IA era instruída a não fazer referência à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive quando o próprio usuário mencionasse a legislação. A orientação também abrangia o GDPR, regulamento de proteção de dados da União Europeia, e a CCPA, lei de privacidade do consumidor da Califórnia, nos Estados Unidos.

Veja a lista de celulares em que o WhatsApp deixará de funcionar

Galaxy J2, da Samsung por Reprodução
Galaxy Trend, da Samsung por Reprodução
Galaxy Core, da Samsung por Reprodução
Galaxy Note 2, da Samsung por Reproduçao
Galaxy S5, da Samsung por reprodução
Galaxy S4 Mini, da Samsung por Reprodução
Galaxy S4, do Samsung por Reprodução
Galaxy S3, da Samsung por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus F5, da LG por Reprodução
Optimus L7, da LG por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus L3, LG por Reprodução
LG Optimus L5 II por Reprodução
LG Optimus L3 II Dual por Reprodução
Moto E (primeira geração) por Reprodução
Moto G (primeira geração) por Reprodução
Sony Xperia Z3 por Reprodução
Sony Xperia Z2 por Reprodução
Huawei Ascend Mate por Reprodução
Huawei Ascend D2 por Reprodução
Huawei Ascend G740 por Reprodução
Todo os modelos da HTC de linha anterior ao Android 6 por Reprodução
1 de 23
Galaxy J2, da Samsung por Reprodução

Já o conteúdo sobre exclusão de contas determinava que o chatbot não sugerisse procurar autoridades de proteção de dados, reguladores ou entidades fiscalizadoras.

Havia ainda restrições para situações em que os usuários citassem advogados, ações judiciais ou tribunais. Nesses casos, o sistema deveria evitar citar ou interpretar os Termos de Serviço, a Política de Privacidade e outros documentos jurídicos do WhatsApp.

Análise encontrou 102 blocos de instruções

A Redact examinou 545 páginas da Central de Ajuda e localizou 102 blocos de orientações em 80 delas. O conteúdo não aparecia durante a navegação comum: estava inserido no código sob a identificação “HelpContentGalaxyLLMInclude”.

Parte dos blocos continha seções chamadas “O que não dizer”. As diretrizes, porém, não se limitavam a questões legais. Também havia recomendações para encaminhar usuários aos canais oficiais de atendimento, não mencionar funcionalidades ainda não lançadas e responder a perguntas de pessoas com deficiência auditiva.

Meta diz que chatbot não deve dar aconselhamento jurídico

Após o contato da Wired, a Meta removeu as instruções das páginas. Joshua Breckman, porta-voz do WhatsApp, disse ao veículo que um bug havia exposto o conteúdo, preparado exclusivamente para orientar o chatbot.

Sobre as limitações relacionadas às leis, Breckman explicou que a empresa pretende manter o atendimento automatizado voltado ao funcionamento do aplicativo, sem oferecer aconselhamento jurídico.

A Redact confirmou que todos os 102 blocos já haviam sido retirados até 18 de outubro. O material ainda pode ser encontrado em versões arquivadas das páginas. Não foi esclarecido por quanto tempo ficou exposto nem se chegou a ser acessado por outros sistemas de inteligência artificial.

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