480 sites falsos de pedágio Free Flow surgiram em 1 ano para aplicar golpes; 80 foram criados em uma semana

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:32
480 sites falsos de pedágio por Pix já foram criados no país para aplicar golpes em motoristas, segundo a empresa de segurança Kaspersky. Desde a última semana, o Ministério dos Transportes atualizou o aplicativo oficial da CNH, e o condutor já pode usá-lo para se proteger.
Levantamento inédito da Kaspersky mostra que os criminosos chegam a colocar 80 páginas fraudulentas no ar em uma única semana. A cobrança falsa usa sempre a mesma estratégia para enganar quem circula pelas rodovias: valores baixos, na casa dos R$ 25, que imitam perfeitamente a tarifa real de um free flow e não levantam suspeitas.
Pedágios mais caros do Brasil
O esquema funciona em ritmo acelerado. O condutor digita a busca no navegador, clica em um link patrocinado que parece legítimo e cai na página do estelionato. O site pede a placa do veículo, inventa uma passagem rápida pelo local e gera na hora o código Pix, transferindo o dinheiro direto para a conta de "laranjas".
Fabio Assolini, pesquisador da Kaspersky, expõe como o golpe do Free Flow evolui de forma acelerada e ordenada.
Fabio AssoliniLead Security Researcher da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina
Assolini explica que esse tipo de campanha tende a acompanhar a adoção de novos serviços digitais, explorando justamente momentos de transição e desconhecimento do público.
A falta de um canal único para checar os débitos das concessionárias facilitava a vida dos golpistas, que aproveitavam a dúvida do motorista para emplacar o roubo.
A virada de jogo contra o crime digital veio com a atualização do aplicativo CNH do Brasil. A ferramenta gratuita agora centraliza todas as passagens registradas em rodovias federais, estaduais e municipais do país, mostrando local, data, hora e o canal correto de pagamento. Apesar disso, o pesquisador Assolini alerta:
Fabio AssoliniLead Security Researcher da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina
Consulte o aplicativo oficial da CNH do Brasil antes de pagar qualquer pedágio de rodovia ou acesse o site validado pela concessionária.
Confira o nome do destinatário do Pix na tela do seu banco; empresas concessionárias nunca usam nomes de pessoas físicas ou fintechs desconhecidas.
Ignore mensagens via SMS ou WhatsApp alertando sobre cobranças ou multas pendentes de pedágio.
Cheque o extrato da sua Tag direto nos canais oficiais da operadora para confirmar se o débito já foi processado.