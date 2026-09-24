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A 1.342 metros de altitude, cachoeira na Chapada Imperial vira refúgio para quem quer banho de natureza perto de Brasília

Queda d’água da Cachoeira da Espuma fica a poucos minutos da capital e é uma das atrações para quem busca trilhas, banho de rio e paisagens do cerrado

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:55

Um dos maiores chamarizes da região é a Cachoeira Huangguoshu
Cachoeira da Espuma oferece banho de lavar a alma a 1.342 metros de altitude em Brazlândia Crédito: Thehistorianisaac / Wikimedia Commons

Banhar-se na Cachoeira da Espuma é mergulhar em um dos pontos mais altos do Distrito Federal, onde a natureza borbulha a 1.342 metros de altitude e transforma um passeio de fim de semana em uma imersão de impacto ambiental único. Escondida no coração da Fazenda Dois Irmãos, em Brazlândia, essa atração icônica da Chapada Imperial integra o circuito de 30 cachoeiras da Área de Proteção Ambiental de Cafuringa (APA Cafuringa) e atrai visitantes pelo visual impressionante de suas águas e pelo ar puro da serra, situando-se a apenas 50 quilômetros do Plano Piloto.

Santuário ecológico abriga mais de 30 cachoeiras e ajuda a arborizar a capital do país

O santuário ecológico fica localizado na Fazenda Dois Irmãos, a 50 quilômetros de Brasília. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A reserva particular está inserida dentro da Área de Proteção Ambiental da Cafuringa.  Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A propriedade está situada a 1.342 metros de altitude em relação ao nível do mar.  Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O ecoturismo e a pesquisa científica são os pilares de atuação do espaço desde 1999.  Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
As caminhadas pelos atrativos são divididas em três rotas com diferentes níveis de esforço. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O roteiro de nível médio percorre aproximadamente 3 quilômetros de caminhada na natureza. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A trilha curta possui 1 quilômetro de extensão e é recomendada para passeios rápidos. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O trajeto longo tem entre 4 e 4,5 quilômetros e passa por até 25 cachoeiras e poços. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O cardápio de quedas d'água inclui pontos batizados como Cachoeira Imperial e Cachoeira Rainha. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O Poço do Escorrega e a Cachoeira das Borboletas estão entre os locais de banho permitidos. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
Todas as visitas ao complexo ecológico ocorrem mediante agendamento prévio de day-use. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A presença de guias locais é obrigatória para o acompanhamento dos grupos durante as trilhas. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O transporte de retorno dos visitantes ao final do circuito longo é feito em caminhão adaptado. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
Todos os colaboradores que atuam no atendimento e na manutenção são moradores da região. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A equipe de campo recebe treinamentos periódicos de primeiros socorros com o Corpo de Bombeiros. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
Os bombeiros militares do DF utilizam o relevo da fazenda para treinamentos operacionais. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A iniciativa ambiental é desenvolvida em parceria direta com o Ibama. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O projeto Reinas atua na reabilitação de animais silvestres na propriedade desde 2002. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
Cerca de 1.000 animais resgatados do tráfico ou de entregas voluntárias são soltos por ano. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O projeto já contabiliza mais de 20 mil reintroduções de animais na natureza do Cerrado. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A área da reserva serve de refúgio natural para mamíferos de grande porte como a onça-pintada. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
As solturas ajudaram a retirar a arara-canindé da lista de espécies ameaçadas no DF. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O lobo-guará e o tamanduá-bandeira encontram habitat seguro nos limites da propriedade. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O Projeto Árvore realiza a coleta de sementes nativas em parceria com a UnB e a Embrapa. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
Na década de 1990, a fazenda funcionou como banco de sementes para o Horto da UnB. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
Os ipês e jacarandás que arborizam o Plano Piloto de Brasília nasceram de sementes colhidas no local. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A coleta atual monitora variedades do Cerrado como barbatimão, sucupira, pau-santo e cedro. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A infraestrutura da sede conta com o Banheiro Verde, baseado em princípios de reciclagem. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
A edificação sustentável utiliza telhas ecológicas feitas com embalagens cartonadas prensadas. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O sistema de iluminação aproveita a luz natural por meio de lâmpadas de garrafa PET. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
O aquecimento solar da sede é estruturado com tubos de PVC e garrafas plásticas recicladas. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
Uma fossa ecológica do modelo canadense é utilizada para impedir a contaminação do lençol freático. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
Os programas pedagógicos de educação ambiental atendem estudantes desde o ensino infantil ao superior. Arquivo Pessoal/Maiara Baloni por Reprodução/Instagram @chapadaimperial
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O santuário ecológico fica localizado na Fazenda Dois Irmãos, a 50 quilômetros de Brasília. Reprodução Instagram @chapadaimperial por Reprodução/Instagram @chapadaimperial

Águas borbulhantes dão nome à Cachoeira da Espuma

O efeito hidrodinâmico natural e a altíssima oxigenação ocorrem quando as águas cristalinas colidem com o leito rochoso, o que gera a borbulhante camada branca que batizou a Cachoeira da Espuma. O espetáculo visual transforma o local na parada mais concorrida das trilhas da reserva ecológica do DF, oferecendo um refúgio seguro e revigorante para quem deseja relaxar longe da rotina urbana.

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Chapada Imperial protege nascentes e fauna do Cerrado

Além do lazer, a Chapada Imperial atua como um verdadeiro celeiro verde para a capital federal, onde fornecem sementes de árvores nativas como ipês e jacarandás que arborizam as quadras de Brasília, além de proteger as nascentes que alimentam a bacia do Ribeirão Dois Irmãos.

Esse ambiente preservado viabilizou o Projeto Reinas, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Centro de Triagem de Animais Silvestres do Distrito Federal (Cetas-DF), Universidade de Brasília (UnB) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), responsável por reintroduzir mais de 20 mil animais silvestres na natureza desde 2002 e retirar a arara-canindé da lista de espécies ameaçadas no DF.

Ingressos ao santuário ecológico do DF incluem trilhas e almoço

Acessar esse santuário de ecoturismo perto de Brasília leva cerca de uma hora de carro a partir do centro da capital, seguindo pela DF-001 ou BR-080 até a DF-220. Para aproveitar a estrutura, os passeios pela Chapada Imperial funcionam no sistema de day-use ou pernoite com reserva prévia obrigatória, com valores de referência para 2026 fixados em R$ 115,00 para crianças (3 a 10 anos), R$ 175,00 para adultos (10 a 59 anos) e R$ 145,00 para idosos (a partir de 60 anos), incluindo guias credenciados e opções de alimentação.

Período de secas garante melhor acesso à cachoeira

Os volumes máximos de água na Cachoeira da Espuma acontecem durante o período chuvoso, de outubro a abril, enquanto a seca, de maio a setembro, proporciona caminhadas firmes e solo seco no circuito de 30 quedas d'água da Área de Proteção Ambiental de Cafuringa.

Para garantir a segurança durante a aventura na reserva ecológica do DF, os grupos contam com o acompanhamento obrigatório de condutores treinados junto ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, sendo indispensável o uso de calçados fechados, protetor solar, repelente e o transporte de 1,5 a 2 litros de água por pessoa.

Reserva da Chapada Imperial reúne dados históricos

1.342 metros de altitude: a Chapada Imperial abriga um dos pontos mais altos do Distrito Federal, com altitude que coloca a propriedade perto do topo geográfico do território.

História que começa em 1858: registros paroquiais da região datam de 1858 e preservam conexões históricas com a família imperial brasileira.

Araras-canindé de volta à natureza: o trabalho de recuperação ambiental ajudou a retirar a arara-canindé da lista de espécies ameaçadas no Distrito Federal, transformando a área em refúgio para a ave.

Árvores que chegam a Brasília: sementes de espécies nativas, como ipês e jacarandás, são coletadas na reserva e usadas no plantio urbano da capital.

Nascentes que abastecem uma bacia inteira: as águas que nascem na Chapada Imperial alimentam integralmente a bacia do Ribeirão Dois Irmãos.

Tags:

Cachoeira Brasília df Cachoeiras

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