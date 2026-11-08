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A cidade cercada de cristais que alimenta lendas sobre OVNIs e Machu Picchu no coração do Brasil

Na Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás reúne cachoeiras, paisagens lunares e tradições místicas que atraem visitantes de diferentes partes do mundo

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 20:36

O Salto do Rio Preto, cartão-postal do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, impressiona com sua queda colossal de 120 metros que despenca em um cânion profundo de energia arrebatadora.
O Salto do Rio Preto, cartão-postal do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, impressiona com sua queda colossal de 120 metros que despenca em um cânion profundo de energia arrebatadora. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Há um lugar no Brasil onde a geografia, a história e a imaginação popular se encontram de forma única. A cerca de 230 quilômetros da capital federal, Alto Paraíso de Goiás sobressai-se no mapa nacional não apenas pelas suas imponentes quedas d'água, mas por peculiaridades físicas e espirituais que despertam a fascinação de viajantes e pesquisadores.

A explicação para o fascínio pela região começa na própria terra: o subsolo é rico em cristais de quartzo e apresenta formações de quartzito. Esoteristas e visitantes acreditam que essa concentração cristalina emite uma vibração energética especial, capaz de trazer cura e equilíbrio.

Principais planetas candidatos a terem vida extraterrestre

TRAPPIST-1 e está entre os alvos rochosos mais estudados na zona habitável de uma estrela anã vermelha por NASA / JPL-Caltech
Kepler-442 b é citado entre os exoplanetas com condições orbitais favoráveis, embora esteja distante demais para estudos fáceis da atmosfera por Ph03nix1986 / Wikimedia Commons
Wolf 1069 b é um mundo rochoso candidato à habitabilidade em torno de uma anã vermelha próxima por Юрий Д.К. / Wikimedia Commons
GJ 1061 d é tratado como candidato por estar em uma região onde a temperatura pode permitir água líquida por Martin Vargic / Wikimedia Commons
GJ 1002 b orbita uma estrela próxima e aparece em listas recentes de planetas com energia recebida semelhante à da Terra por Martin Vargic / Wikimedia Commons
LHS 1140 b ganhou destaque por estudos que investigam se o planeta pode ter atmosfera densa ou água em sua superfície por M. Weiss / CfA / Wikimedia Commons
Proxima Centauri b é o planeta potencialmente habitável mais próximo conhecido fora do Sistema Solar por ESO / M. Kornmesser / Wikimedia Commons
TOI-715 b tem cerca de 1,5 vez a largura da Terra e fica na zona habitável conservadora de sua estrela por NASA / JPL-Caltech
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TRAPPIST-1 e está entre os alvos rochosos mais estudados na zona habitável de uma estrela anã vermelha por NASA / JPL-Caltech

Para completar o mistério, há uma crença de que a cidade estaria sobre o mesmo Paralelo 14 que passaria pelo santuário de Machu Picchu, no Peru, alimentando a teoria de que existiria um corredor de energia conectando os dois pontos sagrados da América do Sul. Na realidade, as coordenadas geográficas desmentem a associação: Alto Paraíso fica próxima do Paralelo 14, enquanto Machu Picchu está na latitude 13° sul.

Cenário lunar e misticismo extraterrestre

A geologia local encarrega-se de criar paisagens que parecem retiradas de filmes de ficção científica:

O Vale da Lua e seus canais de pedra: as águas do rio São Miguel esculpiram as rochas cinzentas ao longo de eras, criando cavidades lisas, canais e piscinas de água cristalina. O local é acessado por uma trilha curta, de dificuldade fácil, com cerca de 1,5 quilômetro de ida e volta, sendo uma das atrações mais visitadas da Chapada dos Veadeiros.

O polo ufológico e os relatos de OVNIs: a fama de local propício para o avistamento de objetos voadores não identificados faz parte do imaginário da região. A cidade atrai grupos espiritualistas de diferentes origens, e esse misticismo também se reflete na arquitetura piramidal de casas e templos.

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Riqueza hídrica do Cerrado

O complexo de cachoeiras da região completa a experiência de quem visita o município. A Fazenda São Bento destaca-se por abrigar a imponência da Cachoeira Almécegas I, com seus 45 metros de altura, além da Almécegas II e da Cachoeira São Bento. Já a Catarata dos Couros, localizada no Parque Estadual Águas do Paraíso, atrai os mais aventureiros com suas sequências de quedas volumosas, consolidando a região como um dos maiores santuários ecológicos do país.

Tags:

Brasil Turismo Extraterrestre Chapada dos Veadeiros Ovnis Goias Curiosidades

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