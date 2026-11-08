MISTÉRIOS DO CERRADO

A cidade cercada de cristais que alimenta lendas sobre OVNIs e Machu Picchu no coração do Brasil

Na Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás reúne cachoeiras, paisagens lunares e tradições místicas que atraem visitantes de diferentes partes do mundo

Matheus Marques

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 20:36

O Salto do Rio Preto, cartão-postal do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, impressiona com sua queda colossal de 120 metros que despenca em um cânion profundo de energia arrebatadora. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Há um lugar no Brasil onde a geografia, a história e a imaginação popular se encontram de forma única. A cerca de 230 quilômetros da capital federal, Alto Paraíso de Goiás sobressai-se no mapa nacional não apenas pelas suas imponentes quedas d'água, mas por peculiaridades físicas e espirituais que despertam a fascinação de viajantes e pesquisadores.



A explicação para o fascínio pela região começa na própria terra: o subsolo é rico em cristais de quartzo e apresenta formações de quartzito. Esoteristas e visitantes acreditam que essa concentração cristalina emite uma vibração energética especial, capaz de trazer cura e equilíbrio.



Principais planetas candidatos a terem vida extraterrestre 1 de 8

Para completar o mistério, há uma crença de que a cidade estaria sobre o mesmo Paralelo 14 que passaria pelo santuário de Machu Picchu, no Peru, alimentando a teoria de que existiria um corredor de energia conectando os dois pontos sagrados da América do Sul. Na realidade, as coordenadas geográficas desmentem a associação: Alto Paraíso fica próxima do Paralelo 14, enquanto Machu Picchu está na latitude 13° sul.



Cenário lunar e misticismo extraterrestre

A geologia local encarrega-se de criar paisagens que parecem retiradas de filmes de ficção científica:



O Vale da Lua e seus canais de pedra: as águas do rio São Miguel esculpiram as rochas cinzentas ao longo de eras, criando cavidades lisas, canais e piscinas de água cristalina. O local é acessado por uma trilha curta, de dificuldade fácil, com cerca de 1,5 quilômetro de ida e volta, sendo uma das atrações mais visitadas da Chapada dos Veadeiros.



O polo ufológico e os relatos de OVNIs: a fama de local propício para o avistamento de objetos voadores não identificados faz parte do imaginário da região. A cidade atrai grupos espiritualistas de diferentes origens, e esse misticismo também se reflete na arquitetura piramidal de casas e templos.

Riqueza hídrica do Cerrado