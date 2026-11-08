A cidade cercada de cristais que alimenta lendas sobre OVNIs e Machu Picchu no coração do Brasil

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Matheus Marques
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 20:36
Há um lugar no Brasil onde a geografia, a história e a imaginação popular se encontram de forma única. A cerca de 230 quilômetros da capital federal, Alto Paraíso de Goiás sobressai-se no mapa nacional não apenas pelas suas imponentes quedas d'água, mas por peculiaridades físicas e espirituais que despertam a fascinação de viajantes e pesquisadores.
A explicação para o fascínio pela região começa na própria terra: o subsolo é rico em cristais de quartzo e apresenta formações de quartzito. Esoteristas e visitantes acreditam que essa concentração cristalina emite uma vibração energética especial, capaz de trazer cura e equilíbrio.
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Para completar o mistério, há uma crença de que a cidade estaria sobre o mesmo Paralelo 14 que passaria pelo santuário de Machu Picchu, no Peru, alimentando a teoria de que existiria um corredor de energia conectando os dois pontos sagrados da América do Sul. Na realidade, as coordenadas geográficas desmentem a associação: Alto Paraíso fica próxima do Paralelo 14, enquanto Machu Picchu está na latitude 13° sul.
A geologia local encarrega-se de criar paisagens que parecem retiradas de filmes de ficção científica:
O Vale da Lua e seus canais de pedra: as águas do rio São Miguel esculpiram as rochas cinzentas ao longo de eras, criando cavidades lisas, canais e piscinas de água cristalina. O local é acessado por uma trilha curta, de dificuldade fácil, com cerca de 1,5 quilômetro de ida e volta, sendo uma das atrações mais visitadas da Chapada dos Veadeiros.
O polo ufológico e os relatos de OVNIs: a fama de local propício para o avistamento de objetos voadores não identificados faz parte do imaginário da região. A cidade atrai grupos espiritualistas de diferentes origens, e esse misticismo também se reflete na arquitetura piramidal de casas e templos.
O complexo de cachoeiras da região completa a experiência de quem visita o município. A Fazenda São Bento destaca-se por abrigar a imponência da Cachoeira Almécegas I, com seus 45 metros de altura, além da Almécegas II e da Cachoeira São Bento. Já a Catarata dos Couros, localizada no Parque Estadual Águas do Paraíso, atrai os mais aventureiros com suas sequências de quedas volumosas, consolidando a região como um dos maiores santuários ecológicos do país.