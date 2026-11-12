POMAR COM GPS

Aplicativo gratuito mostra onde colher manga, jabuticaba e outras frutas em Brasília e pelo Brasil

Fruit Map usa localização e informações dos usuários para identificar árvores frutíferas; levantamento citado pela Agência Brasília aponta cerca de 950 mil exemplares no DF

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:50

Cerrado urbano: App gratuito Fruit Map indica a localização exata de frutas no ponto de colheita no DF e no pais Crédito: Nhavan, Pexels

Encontrar manga no ponto, jabuticaba no pé e pequi no Cerrado urbano ganhou um auxílio digital no Distrito Federal. O aplicativo Fruit Map, plataforma colaborativa e 100% gratuita, transformou o hábito brasiliense de colher no canteiro em uma experiência digital guiada por geolocalização. O sistema mostra árvores frutíferas em Brasília e no país, ao indicar com fotos, épocas habituais de colheita e registros da própria comunidade sobre a presença de frutos nas árvores espalhadas pelas entrequadras, parques e praças.



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A tecnologia chega para organizar um privilégio da paisagem urbana brasiliense. Informações publicadas pela Novacap estimam a presença de 4 milhões de árvores plantadas no Distrito Federal, das quais quase 15% são frutíferas, o equivalente a aproximadamente 600 mil exemplares. Já a Agência Brasília divulgou outra estimativa, também atribuída à Novacap, de cerca de 950 mil árvores frutíferas no território distrital. As publicações não esclarecem a diferença entre os números, que reforçam a imagem da capital federal como um grande pomar a céu aberto.



App usa geolocalização para indicar árvores perto de você

Descobrir onde colher frutas em Brasília e no país exige apenas alguns toques no smartphone. Ao funcionar como uma espécie de "Waze botânico", o Fruit Map baseia-se em inteligência colaborativa: usuários podem atualizar a situação das árvores cadastradas, indicando quando estão produzindo frutos. As informações ajudam a planejar a colheita, embora dependam da atualização feita pela comunidade.



Para localizar frutas perto de mim, o leitor utiliza o app de árvores frutíferas em passos simples:



Ative o GPS: abra a plataforma para identificar as árvores frutíferas cadastradas nas proximidades da sua localização atual.

Filtre por safra ou espécie: utilize os filtros de época, espécie e distância para encontrar árvores cadastradas e verificar os períodos habituais de frutificação.

Cheque os registros: verifique fotos e informações compartilhadas por outros usuários, incluindo indicações sobre a presença de frutos, quando disponíveis.

Alimente a rede: registrou um novo pé em via pública? Adicione a foto, o tipo de fruta e marque a localização no mapa para ajudar os vizinhos.

Para explorar os pontos ativos na sua região ou colaborar com novos registros, acesse a plataforma oficial pelo link do Fruit Map.



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Mangueiras, pequizeiros e jabuticabeiras crescem pelo DF

A biodiversidade que tinge o asfalto candango combina espécies exóticas adaptadas à região com a riqueza genuína do bioma local. A diversidade de árvores frutíferas presentes nas quadras permite encontrar diferentes frutas ao longo do ano, conforme a época de produção de cada espécie.

Nas ruas da capital, a vegetação divide-se em dois grandes grupos:

Padrão urbano tradicional: mangueiras (a marca registrada de muitas áreas do Plano Piloto), abacateiros, amoreiras, jaqueiras, nespereiras e jenipapeiros.

Tesouros nativos do Cerrado: cagaiteiras, jatobás, baruzeiros, araticuns e pequizeiros.

Essa densidade de árvores frutíferas no Distrito Federal desempenha papel importante na manutenção da avifauna local. Espécies como sabiá, bem-te-vi, rolinha, beija-flor, anu-branco e anu-preto encontram nessas áreas fontes de alimento e abrigo, contribuindo para a presença de aves na capital.

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Capital abriga quase 1 milhão de árvores frutíferas urbanas

A dimensão estimada dessa mancha verde impressiona. Dados divulgados pela Agência Brasília, atribuídos à Novacap, apontam cerca de 950 mil árvores frutíferas espalhadas pelo Distrito Federal.



Já as informações disponíveis na página institucional da Novacap apontam que quase 15% das cerca de 4 milhões de árvores plantadas no Distrito Federal são frutíferas, o que representa aproximadamente 600 mil exemplares. A diferença entre as estimativas não é esclarecida nas publicações oficiais consultadas.

Apesar da divergência entre os números divulgados, o resultado prático permanece: o morador de Brasília vive cercado por uma grande variedade de árvores frutíferas, muitas delas em espaços públicos.

É permitido colher frutas em áreas públicas?

Sim. Segundo orientações da Novacap, a colheita de frutos em árvores situadas em áreas públicas de livre acesso é permitida, desde que não provoque danos às plantas. Em propriedades privadas, é necessário obter a permissão do responsável.



O Decreto Distrital nº 48.847/2026 proíbe que particulares realizem podas em árvores de áreas públicas urbanas sem autorização da Novacap. A norma também veda intervenções que provoquem danos aos exemplares, como a retirada de cascas ou fragmentos.

A regra de ouro é o bom senso: retirar apenas a quantia que vai consumir e preservar o restante para a fauna e para outros moradores.

Cuidados antes de colher frutas na rua

Antes de colher: confirme se o local é público e de acesso permitido; não suba em árvores, não quebre galhos e não retire frutas próximas a fios elétricos. A Neoenergia Brasília recomenda manter distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica, inclusive quando forem utilizados bastões ou varas, para evitar choques e acidentes graves.



Planejamento de Lúcio Costa abriu espaço para Brasília virar cidade-pomar

A abundância verde não nasceu por acaso. Trata-se de uma característica associada ao planejamento urbanístico da capital e aos programas de arborização desenvolvidos ao longo de sua história. Ao projetar o Plano Piloto, Lúcio Costa estabeleceu a integração entre a massa construída e os espaços verdes, prevendo amplas áreas arborizadas entre as quadras habitacionais.



Ao longo das décadas seguintes à construção da capital, engenheiros e agrônomos da Novacap ampliaram o plantio de mudas frutíferas, associando a arborização ao conforto ambiental, à oferta de sombra para pedestres e à disponibilidade de frutas para a população.