TURISMO

Black Friday: rede de hotéis oferece descontos de até 45% em destinos na Europa e América Latina

Promoção da Minor Hotels inclui cidades como Lisboa, Amsterdã, Milão e Florença; reservas podem ser feitas até domingo (30)

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:29

Minor Hotels anuncia Black Friday com descontos de até 45% em hotéis na Europa e na América Latina Crédito: Divulgação

A rede de hotéis e resorts Minor Hotels anunciou uma campanha de Black Friday com descontos de até 45% em uma seleção de hotéis na Europa e na América Latina. A promoção contempla destinos como Roterdã, Lima, Amsterdã, San Sebastián, Milão, Lisboa e Florença, com opções para quem deseja conhecer novas cidades ou aproveitar uma viagem de férias.

As reservas devem ser realizadas diretamente pelos canais oficiais da rede e podem ser utilizadas em dois períodos: de 23 de novembro de 2026 a 31 de março de 2027 e de 1º de julho a 15 de agosto de 2027.

Minor Hotels anuncia Black Friday com descontos de até 45% em hotéis na Europa e na América Latina 1 de 4

A campanha foi organizada em duas fases. A primeira foi destinada aos integrantes das categorias premium do programa de fidelidade Minor Discovery e aos assinantes do Horizons Club by Minor Discovery, novo serviço de assinatura da plataforma. Esse público teve acesso antecipado à promoção em 18 de novembro, por meio da área exclusiva do site e do aplicativo, com descontos de até 45% e um bônus de 40% Discovery Dólares para utilizar na próxima hospedagem. Cada DiscoveryDollar corresponde a US$ 1.

Na segunda etapa, a oferta foi disponibilizada ao público geral, com período de reservas entre 19 e 30 de novembro. Nessa modalidade, os descontos chegam a 30% para clientes em geral e a 40% para participantes do programa Minor DISCOVERY.

Roterdã e Lima

A marca nhow Hotels & Resorts reúne opções de hospedagem em Roterdã, na Holanda, e Lima, no Peru. Os empreendimentos apostam em projetos arquitetônicos contemporâneos e elementos de design que buscam refletir as características culturais de cada destino.

Em Roterdã, o nhow Rotterdam está instalado em parte do complexo projetado pelo arquiteto Rem Koolhaas, às margens do rio Mosa. Localizado na região de Wilhelminapier, o hotel tem 274 quartos com vista, terraço na cobertura e o Gastrobar ELVY. A proposta combina hospedagem com referências à arte, ao design e à vida cultural da cidade.

Já na capital peruana, o nhow Lima, situado no bairro de Miraflores, conta com 243 quartos e ambientes que combinam arte moderna e design. Entre as instalações estão uma cobertura com piscina e o bar Pagano by Handshake, desenvolvido em parceria com o Handshake, estabelecimento que liderou o ranking 50 Best de bares em 2024.

Amsterdã e San Sebastián

Em Amsterdã, o NH Collection Amsterdam Barbizon Palace fica em frente à Estação Central e ocupa um conjunto de 19 edifícios históricos do século XVII. O empreendimento preserva características originais da arquitetura, como vigas de madeira, além da capela de St. Olof, construída no século XV e atualmente utilizada para eventos.

A estrutura também inclui o restaurante Vermeer e espaços dedicados ao bem-estar, oferecendo alternativas para os hóspedes entre os passeios pela capital holandesa.

Na Espanha, o NH Collection San Sebastián Aránzazu está localizado próximo à praia de Ondarreta e a pontos turísticos como o Peine del Viento e o Monte Igueldo. O hotel apresenta ambientes com decoração contemporânea, inspirada na luminosidade do norte espanhol e na arte basca.

A gastronomia é outro destaque do empreendimento. O restaurante Kukuarri aposta em ingredientes frescos e no trabalho com fornecedores locais, com uma proposta que valoriza os sabores e a identidade de San Sebastián.

Milão e Lisboa

Em Milão, na Itália, o Tivoli President Milano Hotel está a cerca de cinco minutos de caminhada da Catedral de Milão (Duomo) e do Quadrilátero da Moda. O hotel combina instalações de luxo com uma proposta gastronômica e espaços voltados ao relaxamento.

O restaurante City Milano é comandado pelo chef Natale Giunta, que apresenta pratos com referências às cozinhas mediterrânea e siciliana. O empreendimento também dispõe de centro de bem-estar, com área úmida, salas de tratamento e uma Longevity Suite equipada com tecnologia Starpool.

Em Lisboa, o Tivoli Avenida Liberdade funciona desde 1933 em uma das principais avenidas da capital portuguesa. A localização permite acesso a áreas comerciais, restaurantes e atrações culturais, além de bairros como Baixa, Chiado e Príncipe Real.

O hotel passou por uma renovação de quartos e suítes, que atualizou os ambientes sem deixar de lado as características históricas do empreendimento. Entre os destaques estão o SEEN Lisboa by Olivier, restaurante e bar instalado na cobertura, com vista panorâmica da cidade, e o Anantara Spa.

Florença

Em Florença, na Itália, o Porta Rossa Hotel Firenze, Colbert Collection oferece hospedagem em um edifício com origens que remontam ao século XIII. Considerado o hotel mais antigo da Itália, o empreendimento reúne elementos históricos e instalações adaptadas ao conforto contemporâneo.

A localização permite chegar a pé a atrações como a Ponte Vecchio, a Galeria Uffizi, o Duomo e as lojas da Via de’ Tornabuoni.