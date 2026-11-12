MEMÓRIA DO PLANALTO

Brasília não tem mar, mas tem um lago gigante; descubra como o Paranoá surgiu

O alagamento planejado do vale do Rio Paranoá transformou a região do Cerrado e deixou antigas moradias de trabalhadores submersas

Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:49

Lago do Paranoá Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

No meio da poeira vermelha do Cerrado dos anos 1950, parecia loucura dizer que Brasília teria praia. Mas o projeto da nova capital não queria apenas prédios modernos, queria água. O Lago Paranoá nasceu dessa teimosia da engenharia, transformando o leito de rios em um espelho d'água de 48 quilômetros quadrados que mudou para sempre o ritmo do Planalto Central.

A Construção do Lago 1 de 24

O sonho de criar um mar no cerrado

A ideia de alagar o vale onde Brasília nasceu é muito anterior aos tratores de Juscelino Kubitschek. Registros históricos mostram que, entre 1894 e 1895, o botânico francês Auguste François Marie Glaziou, integrante da 2ª Comissão Cruls, já havia mapeado a viabilidade técnica de represar a região. Décadas depois, ao desenhar o Plano Piloto, Lúcio Costa cravou: o lago era exigência fundamental do edital e da paisagem urbana.

Para preencher a imensidão do vale, a engenharia canalizou a força do Rio Paranoá junto aos ribeirões Bananal, Torto, Riacho Fundo, Gama e ao Córrego Cabeça de Veado.

Deboche, chuva e o dia do "vai ou racha"

Quando a barragem de contenção começou a ser erguida, o ceticismo tomou conta de cronistas e jornais da época. Críticos garantiam que o solo poroso do Cerrado agiria como uma esponja sem fim e que a água jamais subiria.

Tudo mudou em 12 de setembro de 1959, data do aniversário de JK, quando as comportas foram lacradas. As tempestades daquele período vieram com força total e provaram que os céticos estavam errados. Pouco a pouco, a água subiu até atingir a planejada "cota mil" (mil metros acima do nível do mar), alcançando pontos com até 38 metros de profundidade.

A Atlântida de Brasília: a Vila Amaury

Por trás do visual deslumbrante, o enchimento do lago guarda uma história marcante de bastidor. Onde a água hoje reina, existia a Vila Amaury (originalmente chamada de Sacolândia e depois Vila Bananal), um acampamento que abrigava cerca de 16 mil operários e suas famílias os candangos que erguiam a capital.

Como o lago encheu em ritmo acelerado com as fortes chuvas, não houve tempo para remover os barracos antes da água subir. As famílias foram transferidas pela Novacap para regiões como Sobradinho e Taguatinga, mas estruturas, comércios e ruas vazias acabaram engolidos, tornando-se uma espécie de cidade submersa preservada no fundo do reservatório.

A vila submersa que o cerrado brasileiro esconde há 67 anos 1 de 10

A praia do brasiliense

Mais de seis décadas depois, a obra que parecia utopia virou o grande ponto de encontro do Distrito Federal. Sem mar natural por perto, é na orla do Paranoá que a cidade se encontra para passear de barco, praticar esportes náuticos ou simplesmente ver o pôr do sol provando que o lago artificial virou a alma e identidade da capital.