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Brasília não tem mar, mas tem um lago gigante; descubra como o Paranoá surgiu

O alagamento planejado do vale do Rio Paranoá transformou a região do Cerrado e deixou antigas moradias de trabalhadores submersas

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:49

Lago do Paranoá
Lago do Paranoá Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

No meio da poeira vermelha do Cerrado dos anos 1950, parecia loucura dizer que Brasília teria praia. Mas o projeto da nova capital não queria apenas prédios modernos, queria água. O Lago Paranoá nasceu dessa teimosia da engenharia, transformando o leito de rios em um espelho d'água de 48 quilômetros quadrados que mudou para sempre o ritmo do Planalto Central.

A Construção do Lago

A poeira vermelha do Cerrado dos anos 1950 contrastava com o plano ambicioso de erguer uma capital banhada por grandes extensões de água. por Arquivo público DF
O Lago Paranoá nasceu da ousadia da engenharia para transformar o leito de rios em um enorme espelho d'água no Planalto Central. por Arquivo público DF
A ideia de represar o vale remonta aos estudos pioneiros da Comissão Cruls e aos registros do botânico Auguste Glaziou entre 1894 e 1895. por Arquivo público DF
Décadas mais tarde, ao conceber o Plano Piloto, Lúcio Costa definiu o lago como exigência essencial do projeto urbanístico. por Arquivo público DF
Para preencher a imensidão do vale, o projeto canalizou a força do Rio Paranoá e de importantes afluentes locais. por Arquivo público DF
O Ribeirão Bananal, o Torto, o Riacho Fundo, o Gama e o Córrego Cabeça de Veado uniram-se para alimentar o futuro reservatório. por Arquivo público DF
Antes das obras, cronistas e jornais da época duvidavam da viabilidade técnica e ironizavam a construção da represa. por Arquivo público DF
Críticos da época argumentavam que o solo poroso do Cerrado funcionaria como uma esponja, impedindo a retenção da água. por Arquivo público DF
O ceticismo generalizado começou a ruir quando o canteiro de obras da barragem de contenção ganhou ritmo acelerado. por Arquivo público DF
O marco decisivo aconteceu em 12 de setembro de 1959, data do aniversário de Juscelino Kubitschek, com o lacre das comportas. por Arquivo público DF
As fortes tempestades daquele período despencaram sobre a região e contrariaram todas as previsões dos céticos. por Arquivo público DF
A água subiu de forma contínua e implacável até alcançar a planejada cota mil, situando-se a mil metros acima do nível do mar. por Arquivo público DF
Em seus pontos mais profundos, o reservatório atingiu a marca impressionante de 38 metros de profundidade. por Arquivo público DF
Por trás da paisagem deslumbrante, a formação do lago encerra uma história marcante de bastidor e deslocamento humano. por Arquivo público DF
Onde hoje reina o espelho d'água, existia originalmente a Vila Amaury, também conhecida como Sacolândia e Vila Bananal. por Arquivo público DF
O acampamento operário chegou a abrigar cerca de 16 mil trabalhadores e suas famílias durante a construção da capital. por Arquivo público DF
O avanço acelerado e imprevisto das águas impulsionado pelas chuvas intensas pegou moradores e autoridades de surpresa. por Arquivo/Agência Brasil
Não houve tempo hábil para desmontar todos os barracos antes que a enchente engolisse a estrutura do acampamento. por Wilson Dias/Agência Brasil
A Novacap realizou a transferência das famílias para novas localidades administrativas, como Sobradinho e Taguatinga. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Ruas vazias, comércios e fundações de moradias ficaram submersas, transformando-se em uma verdadeira cidade fantasma no fundo do lago. por Arquivo/Agência Brasil
Mais de seis décadas após sua criação, a obra que parecia utopia consolidou-se como o grande ponto de encontro do Distrito Federal. por Divulgação, ANA
Sem mar natural por perto, moradores e visitantes encontram na orla do Paranoá o cenário perfeito para o lazer. por Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
Passeios de barco, esportes náuticos e o tradicional pôr do sol na orla movimentam a rotina diária dos brasilienses. por Arquivo/Agência Brasília
O lago artificial transformou-se na verdadeira alma e na identidade cultural e paisagística da capital federal. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A poeira vermelha do Cerrado dos anos 1950 contrastava com o plano ambicioso de erguer uma capital banhada por grandes extensões de água. por Arquivo público DF

O sonho de criar um mar no cerrado

A ideia de alagar o vale onde Brasília nasceu é muito anterior aos tratores de Juscelino Kubitschek. Registros históricos mostram que, entre 1894 e 1895, o botânico francês Auguste François Marie Glaziou, integrante da 2ª Comissão Cruls, já havia mapeado a viabilidade técnica de represar a região. Décadas depois, ao desenhar o Plano Piloto, Lúcio Costa cravou: o lago era exigência fundamental do edital e da paisagem urbana.

Para preencher a imensidão do vale, a engenharia canalizou a força do Rio Paranoá junto aos ribeirões Bananal, Torto, Riacho Fundo, Gama e ao Córrego Cabeça de Veado.

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Deboche, chuva e o dia do "vai ou racha"

Quando a barragem de contenção começou a ser erguida, o ceticismo tomou conta de cronistas e jornais da época. Críticos garantiam que o solo poroso do Cerrado agiria como uma esponja sem fim e que a água jamais subiria.

Tudo mudou em 12 de setembro de 1959, data do aniversário de JK, quando as comportas foram lacradas. As tempestades daquele período vieram com força total e provaram que os céticos estavam errados. Pouco a pouco, a água subiu até atingir a planejada "cota mil" (mil metros acima do nível do mar), alcançando pontos com até 38 metros de profundidade.

A Atlântida de Brasília: a Vila Amaury

Por trás do visual deslumbrante, o enchimento do lago guarda uma história marcante de bastidor. Onde a água hoje reina, existia a Vila Amaury (originalmente chamada de Sacolândia e depois Vila Bananal), um acampamento que abrigava cerca de 16 mil operários e suas famílias os candangos que erguiam a capital.

Como o lago encheu em ritmo acelerado com as fortes chuvas, não houve tempo para remover os barracos antes da água subir. As famílias foram transferidas pela Novacap para regiões como Sobradinho e Taguatinga, mas estruturas, comércios e ruas vazias acabaram engolidos, tornando-se uma espécie de cidade submersa preservada no fundo do reservatório.

A vila submersa que o cerrado brasileiro esconde há 67 anos

A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)
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A Vila Amaury abrigou cerca de 16 mil candangos que trabalharam na construção da nova capital federal por (Foto: Beto Barata)

A praia do brasiliense

Mais de seis décadas depois, a obra que parecia utopia virou o grande ponto de encontro do Distrito Federal. Sem mar natural por perto, é na orla do Paranoá que a cidade se encontra para passear de barco, praticar esportes náuticos ou simplesmente ver o pôr do sol provando que o lago artificial virou a alma e identidade da capital.

Com dados históricos e documentais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF).

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Turismo Brasília Distrito Federal

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