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Brasília virou Patrimônio da Humanidade aos 27 anos e vai discutir novas regras para proteger seus 112 km² tombados

Primeiro conjunto urbano do século XX reconhecido pela Unesco, capital terá audiência pública em 16 de novembro para debater mudanças no plano de preservação

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 14:00

A Catedral de Brasília
A Catedral de Brasília Crédito: Foto: José Cruz/ Agência Brasil

Ao ter seu conjunto urbanístico reconhecido pela Unesco em 1987, o Brasil conquistou um lugar de destaque no mapa da memória universal. A capital federal passou a integrar a lista do Patrimônio Mundial, ao lado de lugares como a Muralha da China, as Pirâmides do Egito e a Acrópole de Atenas. Foi o primeiro conjunto urbano construído no século XX a receber esse reconhecimento, abrigando uma área tombada de 112,25 quilômetros quadrados, considerada pelo Iphan o maior conjunto urbano tombado do mundo.

A preservação desse patrimônio voltou ao debate em 2026. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh-DF) marcou para 16 de novembro, às 19h, uma audiência pública para discutir alterações no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub). A proposta busca atualizar regras de preservação, uso e ocupação da área protegida. O encontro será realizado em formato híbrido, com participação presencial e virtual.

Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera

Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Reprodução/Correio Brasiliense
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Reprodução/Correio Brasiliense
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Ed Alves/CB/D.A Press
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Joel Rondon/Novacap
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Divulgação/Arquivo Publico
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Divulgação/Arquivo Público
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Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Reprodução/Correio Brasiliense

A base institucional para a preservação dessa joia modernista começou a ser formada em 1937, com a criação do então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sob a liderança de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Décadas depois, Brasília recebeu normas específicas de preservação em 1987 e foi tombada em âmbito federal em 1990.

A realização do sonho de interiorizar o país

A decisão de transferir a sede do governo do litoral para o coração do Brasil na década de 1950 não foi apenas uma medida geopolítica do presidente Juscelino Kubitschek, em seu Plano de Metas, mas também um marco de inovação cultural. O concurso lançado em 1956 escolheu, em 1957, a proposta do urbanista Lúcio Costa, que aliou o racionalismo à integração das artes visuais:

Acervo monumental: construções projetadas por Oscar Niemeyer abrigam esculturas de Bruno Giorgi e Alfredo Ceschiatti.

Arte integrada: fachadas e espaços públicos ganharam a identidade visual dos painéis de Athos Bulcão e dos jardins de Burle Marx.

Sucesso internacional: em levantamento divulgado em 2021, a empresa britânica Design Bundles colocou Brasília na 8ª posição entre os patrimônios mundiais mais marcados no Instagram.

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Embora desenhada para abrigar cerca de 500 mil pessoas, a capital expandiu-se e formou uma rede urbana dinâmica no Distrito Federal, agregando áreas como o Cruzeiro, o Sudoeste e a Candangolândia. Todo esse acervo arquitetônico e histórico segue encantando viajantes e internautas.

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Brasil Turismo Brasília

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