Caminho de Santana percorre 78 km entre saberes ancestrais e paisagens do Cerrado

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Juliana Rodrigues
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:00
Atravessar o maior território quilombola em extensão do país agora faz parte de um roteiro de longo curso no Cerrado. O Caminho de Santana, trilha circular de 78 quilômetros localizada em Cavalcante (GO), propõe uma caminhada de quatro a oito dias dentro do Sítio Histórico Kalunga. A experiência combina a prática do ecoturismo de travessia com a convivência direta junto à história, à gastronomia e à rotina das famílias locais.
Novo roteiro de longo curso cruza o território Kalunga
A experiência é acompanhada por condutores e guias quilombolas nascidos na região. Durante o percurso, os profissionais compartilham conhecimentos ancestrais sobre a vegetação nativa, o uso de plantas medicinais do Cerrado, os métodos tradicionais de cultivo e a história de resistência das famílias que povoaram os vãos de serra da região.
Diferente do turismo convencional de pousadas e hotéis, o roteiro organiza pontos de apoio e pernoites diretamente nas casas de famílias moradoras. A alimentação é preparada com ingredientes frescos cultivados no próprio território, oferecendo aos caminhantes momentos autênticos de convivência e troca cultural.
Esse modelo de turismo comunitário garante que os recursos financeiros da viagem permaneçam no território. A renda obtida com a condução dos grupos, a oferta de refeições e as hospedagens beneficia diretamente as famílias Kalungas, estimulando a economia circular e fortalecendo a permanência dos jovens nas comunidades rurais.
Com ponto de partida e chegada na praça da Igreja Matriz de Sant'Ana, no Centro Histórico de Cavalcante, o circuito interliga a memória do ciclo do ouro no século 18 às tradições e celebrações religiosas mantidas no quilombo. O percurso acompanha a bacia do Rio das Almas e margeia as serras das Araras e de Santana.
Ao longo do trajeto, a caminhada oferece vislumbres valiosos de conexões com a biodiversidade e formações geológicas singulares da Chapada. O Caminho de Santana cruza ou margeia 11 áreas protegidas, incluindo:
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Patrimônio Mundial da Unesco);
Área de Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto;
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), como o Vale das Araras e a Ponte de Pedra.
Incorporado à Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso (RedeTrilhas), o circuito combina o esforço físico do trekking à preservação da memória e da cultura tradicional do Brasil central.
Grau de dificuldade: Leve a moderado. Embora a quilometragem total assuste à primeira vista, o relevo dos trechos permite uma caminhada acessível, alternando passagens por vales e bacias hidrográficas.
Melhor época: A janela recomendada vai de maio a outubro, durante a estação seca no Cerrado. Nesse período, as trilhas ficam firmes e o risco de chuvas intensas é mínimo.
Agendamento comunitário: As refeições e pernoites nas casas dos moradores exigem planejamento e agendamento prévio. Informações e contatos das associações credenciadas podem ser obtidos nos canais oficiais do Caminho de Sant'Ana no Instagram (@caminhodesantana) ou junto ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e à Secretaria de Turismo de Cavalcante.
Segurança e condutores: Não há sinal de telefonia celular na maior parte da travessia. A contratação de guias Kalungas credenciados é indispensável para a orientação no terreno e fundamental para o fortalecimento da economia local.