TRILHA DE RAÍZES

Caminho de Santana percorre 78 km entre saberes ancestrais e paisagens do Cerrado

Rota de quatro a oito dias atravessa o maior território quilombola do Brasil e aproxima visitantes da história e do cotidiano das famílias Kalunga

Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:00

Berço das águas: Chapada é reconhecida mundialmente pelas suas nascentes; especialistas alertam para riscos de impacto hídrico com a flexibilização das regras Crédito: Bertellifotografia, Pexels

Atravessar o maior território quilombola em extensão do país agora faz parte de um roteiro de longo curso no Cerrado. O Caminho de Santana, trilha circular de 78 quilômetros localizada em Cavalcante (GO), propõe uma caminhada de quatro a oito dias dentro do Sítio Histórico Kalunga. A experiência combina a prática do ecoturismo de travessia com a convivência direta junto à história, à gastronomia e à rotina das famílias locais.

Novo roteiro de longo curso cruza o território Kalunga 1 de 7

Conexão com a terra e condução local

A experiência é acompanhada por condutores e guias quilombolas nascidos na região. Durante o percurso, os profissionais compartilham conhecimentos ancestrais sobre a vegetação nativa, o uso de plantas medicinais do Cerrado, os métodos tradicionais de cultivo e a história de resistência das famílias que povoaram os vãos de serra da região.

Hospedagem comunitária e impacto econômico

Diferente do turismo convencional de pousadas e hotéis, o roteiro organiza pontos de apoio e pernoites diretamente nas casas de famílias moradoras. A alimentação é preparada com ingredientes frescos cultivados no próprio território, oferecendo aos caminhantes momentos autênticos de convivência e troca cultural.

Esse modelo de turismo comunitário garante que os recursos financeiros da viagem permaneçam no território. A renda obtida com a condução dos grupos, a oferta de refeições e as hospedagens beneficia diretamente as famílias Kalungas, estimulando a economia circular e fortalecendo a permanência dos jovens nas comunidades rurais.

História do ciclo do ouro e conexão com a biodiversidade

Com ponto de partida e chegada na praça da Igreja Matriz de Sant'Ana, no Centro Histórico de Cavalcante, o circuito interliga a memória do ciclo do ouro no século 18 às tradições e celebrações religiosas mantidas no quilombo. O percurso acompanha a bacia do Rio das Almas e margeia as serras das Araras e de Santana.

Ao longo do trajeto, a caminhada oferece vislumbres valiosos de conexões com a biodiversidade e formações geológicas singulares da Chapada. O Caminho de Santana cruza ou margeia 11 áreas protegidas, incluindo:

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Patrimônio Mundial da Unesco);

Área de Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto;

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), como o Vale das Araras e a Ponte de Pedra.

Incorporado à Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso (RedeTrilhas), o circuito combina o esforço físico do trekking à preservação da memória e da cultura tradicional do Brasil central.

Guia para planejar a sua viagem

Grau de dificuldade: Leve a moderado. Embora a quilometragem total assuste à primeira vista, o relevo dos trechos permite uma caminhada acessível, alternando passagens por vales e bacias hidrográficas.

Melhor época: A janela recomendada vai de maio a outubro, durante a estação seca no Cerrado. Nesse período, as trilhas ficam firmes e o risco de chuvas intensas é mínimo.

Agendamento comunitário: As refeições e pernoites nas casas dos moradores exigem planejamento e agendamento prévio. Informações e contatos das associações credenciadas podem ser obtidos nos canais oficiais do Caminho de Sant'Ana no Instagram (@caminhodesantana) ou junto ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e à Secretaria de Turismo de Cavalcante.