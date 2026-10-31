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O pôr do sol de Brasília colore monumentos, se espelha no lago e pode ser visto de camarote em 12 lugares

Roteiro reúne praças, mirantes e orlas para aproveitar o entardecer; Torre Digital tem visitação paga e mirante da Torre de TV está fechado

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:02

Entre nuvens e luz dourada, a cidade revela mais uma vez por que seu horizonte é um espetáculo à parte, onde arquitetura e natureza se encontram em perfeita harmonia
Planalto Central: Oito meses de estiagem e horizonte limpo garantem o entardecer mais famoso do país Crédito: Revista Fórum

O horizonte aberto, a arquitetura modernista e as cores que tomam conta do céu no fim da tarde fazem do pôr do sol uma das experiências mais marcantes de Brasília. Entre monumentos, parques e as margens do Lago Paranoá, moradores e turistas encontram diferentes maneiras de acompanhar o espetáculo. Um roteiro elaborado pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) reúne 12 lugares para assistir ao entardecer na capital federal.

O chamado quadradinho tem características que favorecem a contemplação. O projeto urbanístico de Lúcio Costa, com grandes espaços abertos e áreas de preservação da paisagem, permite observar o horizonte de diferentes pontos da cidade. Durante a estação seca, geralmente entre maio e setembro, as tardes com poucas nuvens oferecem condições favoráveis para acompanhar o Sol desaparecer.

As obras de Niemeyer que espelham templos do Rio Nilo

A Sala Egípcia localizada no anexo do templo foi desenhada sob consultoria especializada para reproduzir as cores e afrescos originais das pirâmides. por Reprodução/Fecomercio-DF
A pirâmide de sete faces possui 21 metros de altura e abriga em seu topo um cristal de rocha puro de 21 kg, considerado o maior do mundo. por Reprodução/Fecomercio-DF
A planta urbana de Akhetaton assemelhava-se a um pássaro rumo ao leste, dividindo a capital real nas asas e concentrando o poder administrativo na avenida central. por Reprodução/Regenera Brasília
Erguida próxima a Planaltina na década de 1950, a pedra fundamental marcou o início físico do antigo plano de mover o poder para o interior. por Reprodução/Arquivo Público do DF
O projeto do Paranoá repete a lógica do milenar Lago Moeris, construído no Egito como o primeiro lago artificial da história humana com a mesma função. por Fundo Agência Nacional, do Arquivo Nacional
Erguido bem próximo à água, o monumento em formato estrito de pirâmide simboliza a união entre a profecia religiosa e o traçado da nova capital. por Reprodução/Arquivo Público do DF
O traçado geométrico de Lúcio Costa se baseou no formato de uma cruz, modelo racional que se adaptava perfeitamente às curvas de nível do terreno. por Reprodução/Arquivo Público do DF
A capital federal foi erguida no coração do cerrado em apenas 41 meses, um ritmo de construção acelerado incomum para obras de escala monumental. por Reprodução/Arquivo Público do DF
As quatro esculturas monumentais dos apóstolos na entrada simulam a guarda de proteção que os egípcios colocavam nas fachadas de seus templos solares. por Reprodução/Wikimedia commons
O acesso ao templo principal de vidro é feito por um túnel subterrâneo escuro, conduzindo o visitante a uma experiência de iluminação natural intensa. por Reprodução/Wikimedia commons
O monumento reproduz o formato das antigas mastabas, estruturas de base piramidal sem ponta onde os primeiros faraós eram sepultados com seus tesouros. por Reprodução/Wikimedia commons
O imenso reservatório artificial foi planejado para refrescar a cidade, amenizando o clima extremamente seco e desértico da região do Planalto. por Reprodução/Wikimedia commons
Construído no ponto mais alto do Eixo Monumental, o museu foi projetado para deixar a câmara funerária de JK simbolicamente mais próxima do céu e do Sol. por Reprodução/Wikimedia commons
A pequena capela foi a primeira construção de alvenaria da capital, erguida em 1957 em um ponto estratégico às margens do Lago Paranoá. por Reprodução/Wikimedia commons
O monumento piramidal homenageia o santo italiano que, em 1833, profetizou que uma terra de riquezas surgiria na região entre os paralelos 15 e 20. por Reprodução/Wikimedia commons
O Teatro Nacional Cláudio Santoro se assemelha à Grande Pirâmide de Kéops, destacando-se como a maior estrutura piramidal construída no Planalto Central. por Reprodução/Wikimedia commons
Os blocos de concreto escalonados da fachada de Niemeyer misturam a estética moderna com a simetria monumental que dominava as margens do Rio Nilo. por Reprodução/Wikimedia commons
A ausência de uma ponta triangular no monumento segue uma filosofia antiga de que obras inacabadas simbolizam que apenas o Criador é perfeito. por Reprodução/Wikimedia commons
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A Sala Egípcia localizada no anexo do templo foi desenhada sob consultoria especializada para reproduzir as cores e afrescos originais das pirâmides. por Reprodução/Fecomercio-DF

As tonalidades de rosa, laranja e vermelho têm explicação científica. Ao se aproximar do horizonte, a luz solar percorre um caminho maior pela atmosfera. Nesse trajeto, os comprimentos de onda mais curtos, associados principalmente ao azul, são mais espalhados, enquanto os tons avermelhados e alaranjados se tornam predominantes. Partículas em suspensão também podem interferir nas cores e na visibilidade.

A preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que abrange 112,25 km², ajuda a manter a amplitude da paisagem concebida por Lúcio Costa. É nesse cenário que os traços de Oscar Niemeyer, os jardins, as áreas verdes e o Lago Paranoá se transformam em diferentes molduras para o fim do dia.

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12 lugares em Brasília para assistir ao pôr do sol e aproveitar a cidade

A Rota do Pôr do Sol, integrante da Coleção Rotas Brasília, reúne pontos de observação distribuídos entre monumentos, parques, espaços culturais e áreas próximas ao lago. O material foi elaborado pela Setur-DF em 2022 e continua servindo como referência para moradores e visitantes que desejam explorar a capital.

Praça do Cruzeiro: situada a 1.172 metros de altitude, em um dos pontos mais elevados da área escolhida para a construção de Brasília, a praça reúne história e uma vista privilegiada do horizonte. Foi ali que ocorreu a primeira missa da nova capital, em 3 de maio de 1957. Hoje, o espaço atrai moradores que aproveitam o fim da tarde para contemplar a paisagem e fazer piqueniques.

Torre Digital: conhecida como "Flor do Cerrado", a estrutura é uma das últimas obras de Oscar Niemeyer em Brasília. O mirante, situado a cerca de 110 metros de altura, oferece visão panorâmica de 360 graus da cidade e do Cerrado. Localizada no Setor Habitacional Taquari, no Lago Norte, a atração recebe visitantes mediante pagamento de ingresso. É necessário consultar os horários antes do passeio.

Torre de TV: projetada por Lúcio Costa e inaugurada em 1967, a torre está no coração do Eixo Monumental. A paisagem ao redor permite acompanhar o Sol se aproximar do horizonte em meio às avenidas e aos monumentos da capital. O mirante, a 75 metros de altura, está temporariamente fechado para modernização dos elevadores, mas os espaços públicos do entorno continuam sendo uma alternativa para apreciar o entardecer.

Praça dos Cristais: projetada por Roberto Burle Marx e Haruyoshi Ono, no Setor Militar Urbano, a praça combina esculturas geométricas, espelhos d'água e jardins. Ao fim do dia, a iluminação natural modifica as cores da paisagem e cria reflexos sobre a água, fazendo do espaço uma opção para contemplar o pôr do sol.

Pontão do Lago Sul: às margens do Lago Paranoá, o complexo combina gastronomia, lazer e áreas abertas. O reflexo das cores do céu sobre a água é uma das atrações do entardecer. O visitante pode caminhar pelo calçadão, aproveitar os gramados ou escolher um dos restaurantes para acompanhar a chegada da noite.

Orla da Ponte JK: desenhada pelo arquiteto Alexandre Chan, a ponte se destaca pelos três arcos que atravessam o Lago Paranoá. Ao pôr do sol, a estrutura ganha contornos marcantes contra o horizonte. O calçadão da orla oferece espaço para caminhadas e contemplação da paisagem.

O teatro dos espíritos na capital federal

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Calçadão da Asa Norte: localizado no final da L2 Norte, próximo à Ponte do Bragueto, o espaço permite acompanhar o entardecer à beira do Lago Paranoá. O cais de madeira, os gramados e a proximidade da água atraem moradores interessados em caminhadas, piqueniques e atividades ao ar livre.

Península dos Ministros: situada na QL 12 do Lago Sul, a área oferece espaços para caminhadas, trilhas e piqueniques. A paisagem voltada para o lago permite observar o reflexo do Sol sobre a água e a silhueta urbana de Brasília. O local também é frequentado por praticantes de esportes aquáticos.

Parque das Garças: localizado na ponta da península do Lago Norte, o parque preserva áreas de vegetação do Cerrado e oferece contato com a natureza. A observação de aves, os piqueniques e a vista para o Lago Paranoá estão entre seus atrativos. No fim da tarde, a luz do Sol se reflete na água e transforma a paisagem.

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB): o complexo cultural, projetado por Oscar Niemeyer, permite combinar exposições, atividades culturais e momentos ao ar livre. Seus espaços externos oferecem uma perspectiva do entardecer em meio à arquitetura modernista e às áreas ajardinadas.

Santuário de Schoenstatt: também conhecido pela devoção à Mãe Peregrina, o espaço religioso fica em uma área elevada do Lago Norte. A localização oferece vista panorâmica da região e um ambiente de contemplação. O visitante deve consultar os horários de funcionamento para planejar a visita.

Barragem do Paranoá: incluída no roteiro da Setur-DF, a região da barragem oferece outra perspectiva do lago e da paisagem do Distrito Federal. O guia destaca a contemplação a partir da água, em passeios de barco. A visita deve respeitar as restrições de acesso e segurança da estrutura, sem entrada em áreas operacionais.

Por que o céu de Brasília vira um espetáculo no fim da tarde

O horizonte é um dos elementos marcantes do projeto urbanístico de Brasília. Ao preservar espaços abertos e diferentes escalas da paisagem, a concepção de Lúcio Costa permite que a cidade seja observada para além dos edifícios e monumentos.

A estação seca costuma favorecer tardes de céu aberto, mas o espetáculo não depende da ausência completa de nuvens. Em determinadas condições, elas intensificam o contraste das cores e permitem a passagem de feixes solares, criando novas formas e tonalidades no horizonte.

Para quem deseja conhecer os pontos indicados, a recomendação é consultar os horários de funcionamento e as condições de acesso antes de sair de casa. A maioria dos espaços oferece áreas públicas de contemplação, enquanto alguns mirantes e equipamentos culturais têm regras próprias de visitação.

Por dentro do Palácio da Alvorada: os detalhes da mansão presidencial

Os pilares curvados em mármore branco desenhados por Niemeyer e calculados por Joaquim Cardozo criam o efeito visual de que a estrutura toca o solo por apenas um vértice. por Divulgação/Governo Federal
Edifício e serve de habitat para carpas e aves nativas do cerrado. por Divulgação/Governo Federal
Por Espaço dedicado a estudos e reuniões íntimas que preserva mais de 3,4 mil obras e mapas do Brasil colonial datados do século XVII. do Palácio da Alvorada: os detalhes da mansão presidencial por Divulgação/Governo Federal
Situado no subsolo do palácio, o auditório com capacidade para 30 pessoas é utilizado para projeções privadas, apresentações e alinhamentos da equipe presencial. por Divulgação/Governo Federal
Projetado por Anna Maria Niemeyer, o ambiente possui mesa para 50 convidados e preserva o conjunto de talheres originais do antigo Palácio do Catete. por Divulgação/Governo Federal
Amplas fachadas de vidro do térreo refletem a lâmina do espelho d'água. por Divulgação/Governo Federal
Localizado no piso superior, o quarto principal conta com móveis em madeira nobre e vista panorâmica para o complexo e o Lago Paranoá. por Reprodução/Pinterest
O espaço reservado no segundo andar conta com salas de estar privadas conectadas às acomodações da família e convidados. por Reprodução/Pinterest
As suítes do pavimento privativo combinam peças do design modernista brasileiro com áreas dedicadas à convivência da família presidencial. por Reprodução/Pinterest
Dragões da Independência. por Reprodução/Wikimedia commons
O piso térreo integra grandes vãos livres, fachada em vidro e pé-direito amplo, conectando os espaços de recepção oficial com a paisagem do entorno. por Reprodução/Pinterest
O Alvorada visto a partir do Lago Paranoá. por Reprodução/Wikimedia commons
A fachada do edifício. por Reprodução/Wikimedia commons
A Sala de Música vista do Mezanino. por Reprodução/Wikimedia commons
O Salão de Banquetes. por Reprodução/Wikimedia commons
O Salão de Estado. por Reprodução/Wikimedia commons
Hall de entrada e o mural de folhas de ouro. por Reprodução/Wikimedia commons
Restauração durante o governo Lula. por Reprodução/Wikimedia commons
O Palácio da Alvorada durante a sua construção. por Reprodução/Wikimedia commons
O Palácio visto durante a manhã, e a escultura As Iaras, de Alfredo Ceschiatti. por Reprodução/Wikimedia commons
Trabalhadores dentro do Palácio durante a sua construção. por Reprodução/Wikimedia commons
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Os pilares curvados em mármore branco desenhados por Niemeyer e calculados por Joaquim Cardozo criam o efeito visual de que a estrutura toca o solo por apenas um vértice. por Divulgação/Governo Federal

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