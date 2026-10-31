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O pôr do sol de Brasília colore monumentos, se espelha no lago e pode ser visto de camarote em 12 lugares

Roteiro reúne praças, mirantes e orlas para aproveitar o entardecer; Torre Digital tem visitação paga e mirante da Torre de TV está fechado

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:02

Planalto Central: Oito meses de estiagem e horizonte limpo garantem o entardecer mais famoso do país Crédito: Revista Fórum

O horizonte aberto, a arquitetura modernista e as cores que tomam conta do céu no fim da tarde fazem do pôr do sol uma das experiências mais marcantes de Brasília. Entre monumentos, parques e as margens do Lago Paranoá, moradores e turistas encontram diferentes maneiras de acompanhar o espetáculo. Um roteiro elaborado pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) reúne 12 lugares para assistir ao entardecer na capital federal.



O chamado quadradinho tem características que favorecem a contemplação. O projeto urbanístico de Lúcio Costa, com grandes espaços abertos e áreas de preservação da paisagem, permite observar o horizonte de diferentes pontos da cidade. Durante a estação seca, geralmente entre maio e setembro, as tardes com poucas nuvens oferecem condições favoráveis para acompanhar o Sol desaparecer.

As obras de Niemeyer que espelham templos do Rio Nilo 1 de 18

As tonalidades de rosa, laranja e vermelho têm explicação científica. Ao se aproximar do horizonte, a luz solar percorre um caminho maior pela atmosfera. Nesse trajeto, os comprimentos de onda mais curtos, associados principalmente ao azul, são mais espalhados, enquanto os tons avermelhados e alaranjados se tornam predominantes. Partículas em suspensão também podem interferir nas cores e na visibilidade.

A preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que abrange 112,25 km², ajuda a manter a amplitude da paisagem concebida por Lúcio Costa. É nesse cenário que os traços de Oscar Niemeyer, os jardins, as áreas verdes e o Lago Paranoá se transformam em diferentes molduras para o fim do dia.

12 lugares em Brasília para assistir ao pôr do sol e aproveitar a cidade

A Rota do Pôr do Sol, integrante da Coleção Rotas Brasília, reúne pontos de observação distribuídos entre monumentos, parques, espaços culturais e áreas próximas ao lago. O material foi elaborado pela Setur-DF em 2022 e continua servindo como referência para moradores e visitantes que desejam explorar a capital.



Praça do Cruzeiro: situada a 1.172 metros de altitude, em um dos pontos mais elevados da área escolhida para a construção de Brasília, a praça reúne história e uma vista privilegiada do horizonte. Foi ali que ocorreu a primeira missa da nova capital, em 3 de maio de 1957. Hoje, o espaço atrai moradores que aproveitam o fim da tarde para contemplar a paisagem e fazer piqueniques.



Torre Digital: conhecida como "Flor do Cerrado", a estrutura é uma das últimas obras de Oscar Niemeyer em Brasília. O mirante, situado a cerca de 110 metros de altura, oferece visão panorâmica de 360 graus da cidade e do Cerrado. Localizada no Setor Habitacional Taquari, no Lago Norte, a atração recebe visitantes mediante pagamento de ingresso. É necessário consultar os horários antes do passeio.

Torre de TV: projetada por Lúcio Costa e inaugurada em 1967, a torre está no coração do Eixo Monumental. A paisagem ao redor permite acompanhar o Sol se aproximar do horizonte em meio às avenidas e aos monumentos da capital. O mirante, a 75 metros de altura, está temporariamente fechado para modernização dos elevadores, mas os espaços públicos do entorno continuam sendo uma alternativa para apreciar o entardecer.

Praça dos Cristais: projetada por Roberto Burle Marx e Haruyoshi Ono, no Setor Militar Urbano, a praça combina esculturas geométricas, espelhos d'água e jardins. Ao fim do dia, a iluminação natural modifica as cores da paisagem e cria reflexos sobre a água, fazendo do espaço uma opção para contemplar o pôr do sol.

Pontão do Lago Sul: às margens do Lago Paranoá, o complexo combina gastronomia, lazer e áreas abertas. O reflexo das cores do céu sobre a água é uma das atrações do entardecer. O visitante pode caminhar pelo calçadão, aproveitar os gramados ou escolher um dos restaurantes para acompanhar a chegada da noite.

Orla da Ponte JK: desenhada pelo arquiteto Alexandre Chan, a ponte se destaca pelos três arcos que atravessam o Lago Paranoá. Ao pôr do sol, a estrutura ganha contornos marcantes contra o horizonte. O calçadão da orla oferece espaço para caminhadas e contemplação da paisagem.

O teatro dos espíritos na capital federal 1 de 9

Calçadão da Asa Norte: localizado no final da L2 Norte, próximo à Ponte do Bragueto, o espaço permite acompanhar o entardecer à beira do Lago Paranoá. O cais de madeira, os gramados e a proximidade da água atraem moradores interessados em caminhadas, piqueniques e atividades ao ar livre.



Península dos Ministros: situada na QL 12 do Lago Sul, a área oferece espaços para caminhadas, trilhas e piqueniques. A paisagem voltada para o lago permite observar o reflexo do Sol sobre a água e a silhueta urbana de Brasília. O local também é frequentado por praticantes de esportes aquáticos.

Parque das Garças: localizado na ponta da península do Lago Norte, o parque preserva áreas de vegetação do Cerrado e oferece contato com a natureza. A observação de aves, os piqueniques e a vista para o Lago Paranoá estão entre seus atrativos. No fim da tarde, a luz do Sol se reflete na água e transforma a paisagem.

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB): o complexo cultural, projetado por Oscar Niemeyer, permite combinar exposições, atividades culturais e momentos ao ar livre. Seus espaços externos oferecem uma perspectiva do entardecer em meio à arquitetura modernista e às áreas ajardinadas.

Santuário de Schoenstatt: também conhecido pela devoção à Mãe Peregrina, o espaço religioso fica em uma área elevada do Lago Norte. A localização oferece vista panorâmica da região e um ambiente de contemplação. O visitante deve consultar os horários de funcionamento para planejar a visita.

Barragem do Paranoá: incluída no roteiro da Setur-DF, a região da barragem oferece outra perspectiva do lago e da paisagem do Distrito Federal. O guia destaca a contemplação a partir da água, em passeios de barco. A visita deve respeitar as restrições de acesso e segurança da estrutura, sem entrada em áreas operacionais.

Por que o céu de Brasília vira um espetáculo no fim da tarde

O horizonte é um dos elementos marcantes do projeto urbanístico de Brasília. Ao preservar espaços abertos e diferentes escalas da paisagem, a concepção de Lúcio Costa permite que a cidade seja observada para além dos edifícios e monumentos.

A estação seca costuma favorecer tardes de céu aberto, mas o espetáculo não depende da ausência completa de nuvens. Em determinadas condições, elas intensificam o contraste das cores e permitem a passagem de feixes solares, criando novas formas e tonalidades no horizonte.

Para quem deseja conhecer os pontos indicados, a recomendação é consultar os horários de funcionamento e as condições de acesso antes de sair de casa. A maioria dos espaços oferece áreas públicas de contemplação, enquanto alguns mirantes e equipamentos culturais têm regras próprias de visitação.