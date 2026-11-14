O PODER DO PAÍS

Por que Brasília foi construída no meio do Brasil e virou capital? Conheça a história

Cidade planejada no interior do Brasil reuniu migrantes de todo o país e tornou-se patrimônio mundial com arquitetura única

Matheus Marques

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 05:00

Inicio da construção da capital federal | Brasília Crédito: Thomaz Farkas

A fundação de Brasília no coração do território brasileiro uniu profecias, decisões políticas e o trabalho braçal de milhares de trabalhadores. Antes de se tornar realidade, a interiorização da capital teve impulso em 1883 com a visão do sacerdote italiano Dom Bosco, que relatou um sonho sobre uma terra prometida entre os paralelos 15 e 20. O projeto ganhou força técnica após os estudos de clima e solo da Missão Cruls no final do século XIX e teve sua pedra fundamental lançada em 1922.

A construção efetiva começou em 1956, quando o presidente Juscelino Kubitschek acelerou as obras às margens do Lago Paranoá para integrar o país e afastar o centro político de ataques marítimos.

De traço simples a Patrimônio Mundial: Brasília celebra 66 anos como o maior ícone do modernismo 1 de 11

O traçado simples da cruz que virou avião no Planalto

A organização da cidade foi definida por meio de um concurso público realizado pela Novacap. O arquiteto Lúcio Costa venceu a disputa apresentando um conceito simples desenhado em uma folha de papel: o encontro de dois eixos perpendicularmente dispostos.

A linha levemente inclinada deu origem ao Eixo Rodoviário e às quadras de moradia da Asa Sul e da Asa Norte. A linha reta formou o Eixo Monumental, reunindo a Praça dos Três Poderes, os ministérios, a rodoviária e a Torre de TV.

Para dar forma aos prédios públicos, Oscar Niemeyer desenhou curvas marcantes no Congresso e nos Palácios, complementadas pela arte de Athos Bulcão e pelas praças planejadas por Burle Marx.

A força dos trabalhadores e a consagração pela Unesco

A inauguração oficial ocorreu em 21 de abril de 1960, fazendo referência à data de execução de Tiradentes e à luta pela independência. O povoamento da cidade deu-se pelo fluxo de migrantes de diversas regiões brasileiras, com grande presença de nordestinos e mineiros.

Conhecidos como candangos, esses pioneiros moravam em acampamentos provisórios como a Cidade Livre, local que mais tarde tornou-se o Núcleo Bandeirante, dando início ao conjunto das 33 regiões administrativas atuais. A harmonia entre os monumentos, as áreas verdes e o famoso céu brasiliense garantiu à cidade, em 1987, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido pela Unesco.