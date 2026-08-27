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Vai viajar para a Europa? Novo sistema de biometria muda entrada de brasileiros

Sistema de Entrada-Saída da União Europeia será implantado gradualmente e pode aumentar o tempo na imigração

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:40

Portugal vai notificar mais de 4.500 estrangeiros para que deixem o país
Portugal vai notificar mais de 4.500 estrangeiros para que deixem o país Crédito: Shutterstock

Se você está com viagem marcada para a Europa, é preciso ficar atento às mudanças para entrada no país: a partir de setembro, brasileiros vão passar por um novo sistema de controle de fronteiras que instituiu a coleta de dados biométricos de cidadãos de fora da União Europeia.

A novidade é devido à implementação do Sistema de Entrada-Saída (EES, no original em inglês) da União Europeia. Esse novo sistema vai registrar informações dos viajantes, incluindo dados do passaporte, imagem facial e impressões digitais. A ideia é que esse formato substitua, aos poucos, os carimbos.

Portugal

Portugal por Shutterstock
Portugal por Shutterstock
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Casa-Museu José Maria da Fonseca por Fernanda Varela/CORREIO
Casa-Museu José Maria da Fonseca por Fernanda Varela/CORREIO
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Portugal por Shutterstock

A biometria será implantada gradualmente nos aeroportos europeus. A expectativa é que, quando estiver em pleno funcionamento, todos os viajantes de fora da União Europeia tenham seus dados biométricos registrados durante o controle de entrada.

Em países como Portugal, já na fase de adaptação, a mudança provocou filas em terminais portugueses. Esse processo pode levar mais tempo do que controle de passaportes tradicional e, por isso, a recomendação das autoridades é que viajantes já considerem um tempo maior de estadia nos aeroportos.

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