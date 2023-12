Carnaval 2024 deve ter trio puxado por cantores do piseiro, revela João Gomes

O cantor João Gomes revelou, durante apresentação no terceiro dia do Festival Virada Salbador, que planeja puxar um trio elétrico no Carnaval 2024. Segundo o artista, ele e cantores como Vitor Fernandes, Tarcísio do Arcodeon, além da dupla Igor e Lulinha, planejam se apresentar na folia baiana.



João Gomes, o segundo a se apresentar no terceiro dia do Festival, falou que os artistas se planejam para participar do Carnaval do ano que vem. O cantor pernambucano ainda lembrou que participou da festa deste ano.