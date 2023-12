De férias em Salvador, Alice Wegmann faz balanço de 2023: 'O ano que mais trabalhei na vida'

Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

A atriz Alice Wegmann marcou presença no Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, que fica na Boca do Rio, neste sábado (30). Com presença mais do que certa na Bahia durante o Verão, ela destacou o carinho que tem pela terra e os laços que fez por Salvador.



"Eu fiz cinco projetos em um ano. Eu fiz o Justiça, fiz Rensga 2 e 3, fiz o Senna, fiz um filme que vai estrear no que vem também, na Star+. Foi um ano de muito trabalho pra colher no ano que vem todos os frutos. E eu acho que eu não poderia estar fechando o ano em um lugar melhor. Eu morei aqui quando eu era pequena, então eu sempre tento voltar pra cá, principalmente nessa época de Réveillon, que eu acho que é uma época que renova, que faz a gente sentir novo e renascido, com sensação de renascimento mesmo", contou ao Alô Alô Bahia.

Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

"Eu tenho muitas memórias aqui… minhas primeiras memórias foram aqui em Salvador. Venho muito o ano inteiro, venho julho, venho Carnaval, venho tudo quanto é data", disse.

A artista se derreteu pela cidade e elegeu seus locais preferidos de Salvador, com destaque para a Casa do Rio Vermelho - onde moraram Jorge Amado e Zélia Gattai - no Rio Vermelho, o favorito.

"É difícil listar, né? Eu acho que banho de mar no Porto é sempre bom, pegar um pôr do sol ali. Eu estou gostando muito de passear no Carmo, tem sido um lugar especial, assim, tenho ficado lá direto. E e Bonfim eu acho que também é uma igreja que você vê de tudo, né? Você vê todas as religiões acontecendo ali, existindo em conjunto, é a coisa mais linda. São programas que não pode deixar de fazer, com certeza. E eu diria também a Casa de Jorge Amado, que é um dos meus lugares favoritos daqui", afirma a artista.

Alice ainda pontuou o ano que teve como o que mais trabalhou na vida. Protagonista de "Rensga Hits", sucesso do Globoplay e da TV Globo, a atriz ainda atuou em diversos projetos no ano.

Para o ano que vem, Alice reforça que vai voltar a Salvador e pretende descansar por conta do lançamento simultâneo de quatro projetos.