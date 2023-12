João Gomes traz repertório diverso para o Virada Salvador e da indícios de participação no Carnaval 2024

Crédito: Bruno Concha/ SECOM

O piseiro do pernambucano João Gomes agitou o público neste sábado (30), no Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury. A música escolhida para começar a apresentação foi 'Dengo', um dos hits do cantor. Ele foi a segunda atração da noite.



Além dos hits 'Se For Amor', 'Eu Tenho a Senha' e 'Meu Pedaço de Pecado', João Gomes cantou a versão de no piseiro de 'Mande um Sinal', composição do baiano Silvano Salles. O repertório diverso contou ainda com as músicas 'Piloto', 'Janeiro a Janeiro' e 'Como Eu Quero'. É a segunda vez que ele se apresenta no Festival Virada Salvador.

O artista ainda revelou que deverá puxar um trio de piseiro no Carnaval 2024. João Gomes falou que participar da folia baiana é um sonho. Neste ano, ele se apresentou com a cantora Ivete Sangalo, no circuito Barra-Ondina. "É um grande sonho participar [do Carnaval]. Esse ano eu participei para ver como funciona", falou.

Crédito: Bruno Concha/ SECOM

Os fãs se animaram com a ideia é já estão ansiosos para seguir o artista na folia. É o caso da vendedora Elaine Lima, de 27 anos, que saiu de Stella Maris para acompanhar o show. "Eu sou apaixonada por ele. Amo as músicas, a energia. Se ele tocar no Carnaval vai ser maravilhoso", disse a baiana que estava acompanhada de duas amigas.

Ele aproveitou para desejar felicitações de ano novo para o público, apesar de a virada do ano ainda ser amanhã (31). "Que 2024 seja um ano cheio de bênçãos para vocês", saudou.

E nem vai dar tempo de sentir saudades de Salvador. O cantor se apresenta na capital baiana no dia 8 de janeiro, na primeira edição da Melhor Segunda-feira do Mundo, comandada por Xanddy Harmonia, na Arena Fonte Nova. No mês passado, João Gomes e Xanddy lançaram a música 'Revoadinha', presente no álbum recém-lançado, "Xanddy Harmonia - Nascendo de Novo".

Antes de João Gomes, quem se apresentou foi a sertaneja Ana Castela. Ainda vão se apresentar neste sábado (30) Pablo Vittar, Leonardo, Vintage Culture, Claudia Leitte e Xanddy Harmonia.

Crédito: Bruno Concha/ SECOM

No supertrio, a festa fica por conta do Cortejo Afro, Chicafé, A Dama e FitDance. Já no Palco Brisa, as cantoras Libre Ana, Cinara, Thathi, Nêssa, Maya, Vanessa Borges e Dai se apresentarão.