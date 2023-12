La Fúria agita multidão no Super Trio do Festival Virada Salvador

Com hits do pagodão baiano, a banda La Fúria comandou o segundo show da programação do Super Trio do Festival Virada Salvador, nesta sexta-feira (29). Trazendo em seu repertório músicas como ‘Mete Seu Cachorro’ e o ‘TBT da La Fúria’, que mescla sucessos dos 10 anos da banda, o cantor Bruno Magnata agitou a multidão.



O artista elogiou ainda a iniciativa da Prefeitura de inserir um trio elétrico no festival. “Eu acho massa essa ideia de inserir um trio na Virada Salvador, mostrando um pouco do que é o nosso Carnaval para os turistas e trazendo um clima massa que mostra esse calor que rola em Salvador que muita gente não conhece. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto”, disse Magnata.