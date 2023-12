Ministros participam do Festival Virada Salvador

Ministros e o prefeito Bruno Reis. Crédito: Valter Pontes/ Secom

Os ministros do Turismo, Celso Sabino, e das Comunicações, Juscelino Filho, participaram nesta sexta-feira (29) da segunda noite do Festival Virada Salvador na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. Eles acompanharam as atrações ao lado do prefeito Bruno Reis e elogiaram a organização do evento, que teve grande presença de público nesta sexta.



“Salvador é uma cidade maravilhosa, um dos principais atrativos turísticos do país. Tem crescido muito. E o governo federal está muito entusiasmado com o potencial turístico de toda a Bahia e, claro, aqui de Salvador. Por isso, hoje estamos aqui para participar deste festival, que é um dos maiores do Brasil, para festejar a virada de 2023 para 2024”, afirmou o ministro do Turismo.

Sabino ressaltou que o festival conta com apoio do Ministério do Turismo e destacou que o evento atrai visitantes de todo o país e do mundo. “Salvador é conhecida pela hospitalidade de seu povo, a Bahia é conhecida pelos grandes atrativos turísticos, pelas belas praias, e eventos que como esse, que movimentam a cultura do Brasil, ajudam a trazer brasileiros e estrangeiros de várias partes do mundo para Salvador”, salientou.

O ministro Juscelino pontuou que já participou de outras edições do evento e que o festival vem crescendo a cada ano. “Alegria de retornar à Bahia, essa terra acolhedora, para este grande festival. Eu já participei de outros festivais da virada aqui e sei o quanto essa festa se torna cada vez maior. Quero aqui parabenizar a toda a organização do evento”, disse.

O prefeito Bruno Reis agradeceu a presença dos ministros e disse que sempre buscará parcerias para seguir transformando Salvador. “A gente fica muito feliz com a presença dos ministros no Festival Virada Salvador e pelo comprometimento em fortalecer a colaboração entre os governos, visando a implementação de iniciativas que potencializem não apenas eventos culturais, mas também programas e ações que melhorem a qualidade de vida do povo de Salvador. Nós estamos realizando o maior evento de Réveillon do país, que virou um grande case de sucesso no Brasil”, afirmou.