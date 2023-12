Na Virada Salvador, contagem para 2024 será com Ivete no palco

Ivete Sangalo, Ana Castela e Iza são atrações do Festival Virada Salvador. Crédito: 1) Arisson Marinho; 2) reprodução; 3) reprodução

É hora de dar adeus a 2023, e isso será feito com muito estilo em terras soteropolitanas: serão cinco dias de festa gratuita na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. O evento vai receber artistas dos mais variados estilos e de diversas regiões do país. Entre as estrelas nacionais, estão Ivete Sangalo, Anitta, BaianaSystem e Ana Castela.



O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, ressalta que a diversidade de ritmos e estilos musicais são diretrizes importantes do Virada Salvador. “É o maior festival de música em espaço público do Brasil, totalmente gratuito. São cinco dias com mais de 100 atrações, mais 100 horas de música em quatro espaços. Prezamos muito por essa diversidade e nos orgulhamos disso. É, de fato, o evento mais democrático do Brasil. Não é à toa que Salvador recebeu o título de Cidade da Música pela Unesco”.

Contagem Regressiva

No dia 31, a tradição está mantida: a contagem regressiva para a chegada de 2024 será com Ivete Sangalo, que comemora 30 anos de carreira ano que vem e já começou a festejar com o show no Maracanã, transmitido na semana passada pela Globo. A contagem acontece num grande telão do palco principal e será acompanhada de um espetáculo pirotécnico, outra atração à parte e sempre esperada. “Ivete é uma das maiores artistas do Brasil. Baiana, prata da casa , queridíssima pelo público e tem o maior prazer em fazer a virada do ano. Além de estar completando 30 anos de carreira. Vai ser um momento muito especial!”, vibra Isaac.

E para começar bem a maratona, logo no primeiro dia foi escalado um time de responsa, que tem como principal atração a cantora Anitta. No mesmo dia, canta o estourado Nattan, do sucesso Tem Cabaré Esta Noite. A canção se tornou conhecida também porque a torcida do Bahia a adaptou para Tem Jacaré Esta Noite, quando o jogador Jacaré estava numa boa fase.

A abertura terá também os representantes da cena axé. Um deles é Durval Lélys, que está comemorando dez anos de carreira-solo e acabou de lançar o audiovisual Eternamente Asa, gravado em Arraial D’Ajuda. Parangolé, de Tony Salles, também representa a velha guarda do axé.

No dia 29, sobem no palco destaques como o gigante Léo Santana, cujo ensaio, Baile da Santinha, é um dos mais aguardados na temporada de Verão e o DJ brasileiro Alok, que também é popular fora do país. A noite terá ainda o Olodum, a banda percussiva mais badalada no Brasil e no mundo. Wesley Safadão e a BaianaSystem, um sopro de renovação na música da Bahia.

A noite do dia 30 é a vez da cantora Claudia Leitte. O penúltimo dia do ano terá ainda a participação de Pabllo Vittar, convocada de última hora para substituir o rapper nigeriano Rema, que cancelou sua agenda do mês de dezembro por problemas de saúde. João Gomes também participa da noite.

A prefeitura de Salvador lamentou a ausência de Rema, desejou melhoras ao cantor e disse que espera recebê-lo no próximo ano. Pabllo Vittar volta à festa depois de seis anos: em 2017, cantou para 200 mil pessoas.

Adeus, 2023

E no dia da contagem regressiva para 2024, Ivete Sangalo será antecedida por Bell Marques, o artista da cena axé que mais faz show no ano. O sertanejo contemporâneo também terá seus representantes na despedida de 2023, com Simone Mendes e Jorge & Matheus. Lincoln representa o axé e Xamã traz o rap para o palco da Virada. O rapper, hoje uma estrela pop nacional, vai fazer sua estreia em novelas em janeiro: ele vai ser Damião, papel que foi de Jackson Antunes na primeira versão da novela.

Para encerrar, no dia 1º de janeiro, a família Gil chega com o show que esteve na Concha Acústica. Daniela Mercury, Saulo, Tuca Fernandes, Psirico e Timbalada representam o axé.

O Projeto de cobertura Virada Salvador é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador

FESTIVAL VIRADA SALVADOR 2024

Local: Arena Daniela Mercury (Boca do Rio)

Ingresso: Grátis

Quinta, 28: Erik Land; Durval Lelys; Zé Vaqueiro; Anitta; Xand Avião; Nattan e Parangolé

Sexta, 29: Olodum; Nadson, O Ferinha; BaianaSystem; Wesley Safadão; Mari Fernandez; Alok e Léo Santana

Sábado, 30: Ana Castela; Claudia Leitte; Vintage; Leonardo; Pabllo Vittar; João Gomes; Xanddy Harmonia

Domingo, 31: Lincoln Senna; Xamã; Bell Marques; Ivete Sangalo; Simone Mendes; Jorge & Mateus; Thiago Aquino