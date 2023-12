Prefeito Bruno Reis acompanha atrações da terceira noite do Festival Virada Salvador

O prefeito Bruno Reis acompanhou bem de perto as atrações da terceira noite do Festival Virada Salvador no sábado (30). Ele curtiu uma parte da apresentação da banda Chica Fé em cima do Super Trio da Virada, uma das novidades deste ano, e também acompanhou, no meio do público, o show do cantor sertanejo Leonardo, que pela primeira vez participa do maior evento de Réveillon do país.