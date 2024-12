MÚSICA

Veja os horários dos shows do Festival Virada Salvador nesta sexta (27)

Cinco atrações passam pelo palco principal da Arena O Canto da Cidade

A Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, vai reunir neste primeiro dia cinco atrações no palco principal do evento. O festival também vai contar com dois palcos alternativos: o Palco Brisa, que vai reunir os novos nomes da música baiana e brasileira e a Torre Eletrônica com apresentações de DJs e outros artistas da música eletrônica.