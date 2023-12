Virada Salvador: Cortejo Afro leva mensagem de paz no Super Trio

A mensagem de paz e o suingue da música preta e ritual do Cortejo Afro abriu a programação do Super Trio do Festival Virada Salvador neste sábado (30). Ao som de Abraço Negro, Ajeumbó e Eu Sou Preto, os cantores da banda que compõe o bloco afro nascido às margens da Bacia do Cobre, no Parque São Bartolomeu, deram início à apresentação em mais uma abertura comandada por Aloísio Menezes, Cláudia Costa, Valmir de Brito e Shido.



“No repertório de hoje preparamos um mix com as músicas do Cortejo que já estão na boca do povo, como Ajeumbó, Combustível – que todos conhecem como Cortejo Afro Chegando – e também algumas releituras da mpb e do pop, que ganham um significado todo especial, quando juntamos com a nossa percussão e a nossa harmonia. Com certeza teremos um réveillon muito alegre, animado, para não deixar ninguém parado e a gente poder se preparar para um Ano Novo repleto de boas energias”, avisa Aloísio Menezes.