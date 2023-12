Xanddy, Xamã e Ivete: confira o final de semana do Festival Virada Salvador

Confira as atrações do final de semana da Festival da Virada Salvador . Crédito: Divulgação/Reprodução Instagram/Lucas Nogueira

Constante nas festas de final de ano em Salvador, quem vê Xanddy Harmonia nos palcos não imagina que os shows de final de ano só entraram na sua vida depois da carreira de cantor: “A minha relação com a festa do final de ano, sempre esteve relacionada a algo mais familiar, no sentido literal da palavra mesmo. Aquela virada que passamos em casa, esperando a contagem regressiva e, no máximo, apreciando os fogos da vizinhança. Minha comemoração sempre foi ali no meu bairro, junto com minha família e vizinhos mesmo. Era bem legal.”

Mas isso não significa que o pagodeiro queridinho da Bahia dê menos valor aos shows de Réveillon. Muito pelo contrário: “É sempre uma grande expectativa, porque é um show muito especial!”. Animado, Xanddy vê na participação no Festival Virada Salvador, no sábado (30), a chance de transmitir esse carinho para as comemorações de Ano Novo dos baianos.

“O show da virada é sempre icônico porque as pessoas vão assistir, no intuito de despedir de um ano e comemorar a chegada de um novo. Por esse motivo, todos nós, artistas, nos preparamos bastante para realizar aquele show incrível, sabe? Algo marcante, que todos consigam levar na memória e no coração. Estamos preparando um repertório cheio de novidades. Um show bem dançante, bem gostoso. Do jeitinho que o público de Salvador espera e merece”, diz. Além de Xanddy, se apresentam na Arena Daniela Mercury (Boca do Rio), no sábado (30): Ana Castela, Claudia Leitte, Vintage, Leonardo, Pabllo Vittar e João Gomes.

Xanddy Harmonia se apresenta no dia 30 de dezembro no Festival da Virada. Crédito: Divulgação

Para o cantor, 2023 foi um ano importante na solidificação de sua carreira solo, que teve como marco o projeto Nascendo de Novo, álbum audiovisual lançado em outubro. Orgulhoso da sua nova etapa, Xanddy compartilhou algumas de suas expectativas para 2024: “Meus planos continuam de pé: trabalhar bastante, viver intensamente e ser feliz. No verão, tocarei muito, teremos nossas Melhores Segundas e desejo sentir o resultado do meu novo projeto na boca da minha torcida. Quero sentir como meu povo recebeu as minhas novas canções e também que venha o nosso Carnaval, daquele jeito”.

Malvadão

Um dos destaques do domingo (31) será o show do carioca Xamã, que ocupa o palco principal juntamente com Lincoln Senna, Bell Marques, Simone Mendes, Jorge & Mateus, Thiago Aquino e Ivete Sangalo. “Estou muito animado para esse show. A energia da Bahia é única, e sempre que vou para Salvador me sinto em casa. Tenho certeza de que será uma experiência incrível para mim e para o público”, afirma Xamã. O dono dos hits Leão e Sereia promete para o show no Festival Virada Salvador uma experiência feita com muito amor e dedicação, mesclando sucessos e músicas com significado especial para ele.

O rapper Xamã se apresenta no dia 31 de dezembro no Festival da Virada Salvador . Crédito: Divulgação/Lucas Nogueira

Com o final de 2023, ele diz que “os preparativos para o verão e para 2024 estão a todo vapor”. Dentre as novidades, Xamã destaca a continuidade do Bloco do Malvadão em Salvador, na segunda-feira de Carnaval, e sua participação como destaque no desfile da escola de samba Grande Rio na Sapucaí. 2024 também marca sua estreia como ator de televisão, no remake da novela Renascer, gravada em 2023 no sul da Bahia. Em cena, ele dará vida ao matador Damião, interpretado na versão original por Jackson Antunes.

“Está sendo maravilhoso. A atuação sempre foi uma paixão. Comecei a explorar essa área atuando nos meus clipes até que surgiu a oportunidade de fazer personagens no streaming, no cinema e agora na TV. A experiência nos palcos me trouxe uma bagagem única de emoções e conexão com o público. Levo essa entrega e autenticidade para o Damião, explorando diferentes nuances e emoções. Está sendo um desafio que estou amando enfrentar”, analisa.

Mainha gosta assim

A missão de fazer a contagem regressiva e anunciar a chegada de 2024 ficou com a cantora Ivete Sangalo, que já virou uma tradição com o seu show da virada. No dia 31, Mainha será acompanhada por uma contagem regressiva no grande telão do palco principal e de um espetáculo pirotécnico.

“Não tem nada mais prazeroso do que tocar num lugar que você ama, que é seu canto, sua casa. E se dedicar tanto para fazer um grande show, pois a chegada do Ano Novo é uma data muito especial e emblemática, e fica na memória afetiva das pessoas. Então eu tenho imensa alegria de ser daqui e fazer parte dessa grade de artistas”, diz ela.

Ivete Sangalo se apresenta no dia 31 de dezembro e realizara a contagem regressiva para 2024. Crédito: Reprodução/Instagram

O Projeto de cobertura Virada Salvador é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Dia 30/12

Ana Castela

Claudia Leitte

Vintage

Leonardo

Pabllo Vittar

João Gomes

Xanddy Harmonia

No dia da virada, 31 de dezembro, além de Ivete Sangalo, estão na grade:

Dia 31/12

Lincoln Senna

Xamã

Bell Marques

Ivete Sangalo

Simone Mendes

Jorge & Mateus

Thiago Aquino

No dia 1º de janeiro, o festival terá uma emocionante reunião da Família Gil, capitaneada pelo mestre Gilberto Gil.

Dia 01/01

Daniel Vieira

Família Gil

Daniela Mercury

Saulo

Tuca

Psirico