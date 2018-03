Cabo Verde Airlines terá voos de Salvador para Lisboa, Paris e Milão

Companhia aérea cabo-verdiana começa a operar voos a partir de junho

A companhia aérea Cabo Verde Airlines inicia a partir de junho a operação de voos de Salvador para Lisboa e para Paris. Os voos serão disponibilizados três vezes por semana, às terças, quintas-feiras e sábados, com retornos às segundas, quartas e sextas-feiras. Para Milão, haverá voos duas vezes por semana, às quintas-feiras e sábados, com retornos às segundas e sextas-feiras.

Os voos serão operados com aeronaves Boeing B757, com 160 lugares em classe económica e 22 lugares em classe Comfort. Os voos farão conexão na ilha do Sal, em Cabo Verde, atual hub operacional da companhia aérea.

Arquipélago de Cabo Verde (Foto: Divulgação)

A companhia vai permitir uma parada em Cabo Verde, com estadia de até sete dias para conhecer o arquipélago, sem custos adicionais no bilhete.

A Cabo Verde Airlines (https://flytacv.com/) opera desde 1958, e realiza voos para Boston há mais de 30 anos, Fortaleza há dez anos, Recife há cinco anos e com recentes ligações a Lisboa, Milão e Paris.

Cabo Verde

O arquipélago foi eleito, em 2014, pelo guia Lonely Planet como entre as melhores praias do mundo. Em 2018, a CNN colocou Cabo Verde no top de melhores destinos para viajar. Desde 2009 a Cidade Velha da Praia, na ilha de Santiago, é Património Mundial da Humanidade.

Cabo Verde e a Bahia dividem, além da língua portuguesa, a história em comum na rota do tráfico de escravos, além de similaridades na cultura e na música.

