Caixão de Nahim é posto no chão para cães se despedirem do tutor

O caixão do cantor Nahim Jore Elias Júnior, que morreu na manhã da última quinta-feira (13) , aos 71 anos, foi colocado no chão para que os cães do artistas pudessem dar o último adeus ao tutor.

Apaixonado pelos animais, Nahim costumava compartilhar sua rotina com os mascotes. O corpo do artista foi velado em uma cerimônia aberta, na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Ele fez sucesso nos anos 1980 quando foi o grande vencedor do quadro "Qual É a Música?", do Programa Silvio Santos, no SBT. Nahim gravou os hits “Dá Coração", "Coração de Melão" e "Taka Taka". Natural de Miguelópolis, interior do estado, ele lançou mais de 14 discos.