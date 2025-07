SUSPENSE

Dois personagens de ‘Vale Tudo’ vão morrer nos próximo capítulos; entenda os próximos passos da trama

Novela chega nos capítulos mais emocionantes e promete clima de tensão e suspense

'Vale Tudo' está a cada dia conquistando o público e rendendo vários memes, desfechos, reviravoltas e emoção. Inclusive, alguns internautas estão gostando das mudanças realizadas por Manuela Dias, roteirista do remake da telenovela de 1988. >

Noveleiros de plantão, preparem o coração, pois como já foi divulgado pela Rede Globo, a trama está em uma de suas semanas mais emocionantes, com capítulos especiais. Os telespectadores podem aguardar ainda outras reviravoltas.>

Após o tão esperado casamento de Mária de Fátima (Bella Campos) e Afonso Roitman (Humberto Carrão) e a briga entre a oportunista e sua mãe, Raquel Acioli (Taís Araújo), nos próximos capítulos dois acontecimentos prometem agitar a trama: a morte de duas pessoas, e uma delas, a principal na construção do drama. O primeiro a se despedir será Laudelino (Herson Capri), que se apaixona pela monocromática e autêntica Aldeíde (Karine Teles).>

Após o casamento com a amada, os dois nem terão muito tempo para curtir a vida amorosa em Portugal, país que se mudam após matrimônio no Brasil. Aldeíde ficará viúva com a morte de Laudelino.>