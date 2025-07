NOVELA DAS 9

Odete Roitman descobre que filho renegado não está doente e trama vingança em ‘Vale Tudo’

Vilã surta com revelação sobre Leonardo, que finge doença para se vingar ao lado da namorada

Odete Roitman (Debora Bloch) será pega de surpresa nos próximos capítulos de " Vale Tudo ", novela das 21h da Globo. Após enfrentar um embate com Celina (Malu Galli), a vilã verá seu mundo desabar ao descobrir que Leonardo (Guilherme Magon), o filho renegado, está consciente e envolvido em um plano secreto de vingança. >

A revelação vem por meio de Ana Clara (Samantha Jones), enfermeira que assumiu os cuidados de Leonardo após a morte da avó. Em conversa com Odete, ela detalha a atual condição de saúde do rapaz, que até então era considerado em estado vegetativo. "Ele tá o quê?", reage Odete, completamente incrédula com a notícia. Ana Clara justifica a melhora: “Acho que melhorar pra ficar bom é difícil, mas ele tá melhorando… Um pouco”.>