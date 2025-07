BASTIDORES

Cauã Reymond comenta polêmicas de ‘Vale Tudo’ e defende cenas com bebê reborn e conteúdo adulto

Ator explica virada do personagem César e diz que não achou "ridículo" gravar o parto de bebê reborn

Publicado em 10 de julho de 2025 às 11:02

Cauã Reymond se manifestou sobre as cenas polêmicas envolvendo seu personagem, César, no remake de “Vale Tudo”, da Globo. Em entrevista ao Portal Leo Dias, o ator comentou a repercussão nas redes sociais, especialmente após os capítulos em que o vilão participa de um parto simbólico de um bebê reborn ao lado do comparsa Olavo (Ricardo Teodoro) e, posteriormente, decide atuar em conteúdo adulto para lucrar mais. >

Ao ser questionado pela repórter Monique Arruda se achou a sequência "ridícula" ou se sentiu desconfortável ao interpretar a cena, Cauã respondeu com tranquilidade. “Olha, não me senti não porque é o César e o Olavo fazendo. Eu entendo que é um assunto de muito cuidado e muita atenção. Muita gente cria um vínculo que eu não consigo imaginar, mas eu respeito”, afirmou o ator.>

Sobre as críticas nas redes sociais, ele defendeu a liberdade de opinião do público. “Novela é um folhetim. Acho natural as pessoas gostarem ou não gostarem de uma coisa, mas o que eu acho muito importante é que as pessoas estão assistindo. Hoje em dia, tudo é discutido abertamente, cada detalhe. Muitos anos atrás, antes da internet, não era assim”, pontuou.>

Cauã também revelou detalhes sobre a nova fase de seu personagem, que passará a gravar conteúdo adulto. “Já fizemos essa cena. Vai ficar divertido. O César sofre um pouco com o processo”, contou. Ele ainda destacou a parceria com a personagem de Bella Campos: “A Fátima sempre dando as soluções para a gente encontrar um dinheirinho a mais”.>