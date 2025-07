MUDANÇA

Carros populares terão IPI zero; saiba os modelos e quando medida começa a valer

Medida vale até o final de 2026

A redução do IPI deve impactar 60% dos veículos comercializados no Brasil, com base no número de carros vendidos em 2024, com impacto fiscal zero. Com a mudança, a alíquota do imposto é zerado, o que deve gerar economia de 7% no valor do automóvel. O benefício é válido até o final de 2026 e contempla carros mais leves e econômicos, movidos a energia limpa e que atendam requisitos de reciclabilidade e segurança. >