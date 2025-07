UM DEFEITO DE COR

Ana Maria Gonçalves é a primeira mulher negra a integrar a Academia Brasileira de Letras

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (10)

A escritora Ana Maria Gonçalves foi anunciada nesta quinta-feira (10) como a mais nova integrante da Academia Brasileira de Letras. Ela é a primeira mulher negra a integrar a Academia em 128 anos e também a mais jovem do atual quadro de imortais. Ana foi eleita com 30 votos de um total de 31 votantes e vai ocupar a cadeira 33. A vaga pertencia ao falecido Evanildo Bechara (1928–2025).>

Ana é escritora, roteirista e dramaturga e autora do aclamado romance “Um defeito de cor”, vencedor do Prêmio Casa de las Américas (2007) e eleito como melhor livro de literatura brasileira do século XXI por júri da Folha de S. Paulo. A escritora ficou reconhecida pela difusão de debates sobre literatura e questões raciais.>