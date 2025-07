FIQUE ATENTO

Veja os sintomas do câncer de pâncreas que foram ignorados por Edu Guedes

Doença é uma das mais agressivas e letais no mundo da oncologia

Fernanda Varela

Publicado em 10 de julho de 2025 às 08:30

Edu Guedes Crédito: Reprodução

O apresentador Edu Guedes, recentemente diagnosticado com câncer no pâncreas, revelou que ignorou alguns sintomas da doença desde abril. A descoberta aconteceu depois que o apresentador teoricamente seria atendido apenas para tratar uma crise renal. No entanto, o médico achou "algo estranho" e decidiu pedir mais exames.>

Edu Guedes 1 de 8

Em vídeo divulgado nesta quarta-feira (9), Edu contou como começou a sentir dores nas costas e sangramento urinário, sinais que foram interpretados por ele como uma simples crise renal, até que um episódio grave o levou ao hospital, onde recebeu o diagnóstico. >

Edu relatou que as dores nas costas começaram em abril, durante a semana em que participou de uma corrida em Interlagos, São Paulo. Naquela época, ele expeliu uma pedra no rim, mas mesmo contra a recomendação médica, decidiu continuar correndo. Depois, apresentou sangramento urinário, que parou nos dias seguintes, o que o fez acreditar que estava tudo normal, dispensando atendimento médico.>

Dois meses depois, durante um almoço, o apresentador passou mal repentinamente e quase desmaiou no banheiro. “Fui no banheiro, fui levantar a tampa da privada e praticamente desmaiei em cima da privada”, relembrou. Foi então que seu amigo o levou ao hospital Albert Einstein, onde ele foi submetido à primeira cirurgia para retirada da pedra no rim.>

Durante os exames, os médicos identificaram outras formações nos rins e uma suspeita de tumor no pâncreas. O diagnóstico foi confirmado e Edu passou por uma cirurgia de seis horas para retirada dos nódulos, parte do pâncreas e do baço. “Eu tive uma sorte porque primeiro foi detectado no começo e segundo que esse tumor tava na cauda do pâncreas. Apesar de ser uma cirurgia longa, como a minha foi, foram 6 horas, deu tudo certo”, afirmou.>