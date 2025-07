DOENÇA

Veja sintomas do câncer de pâncreas que não devem ser ignorados; doença tem muitos casos de morte

Edu Guedes descobriu a doença em estágio avançado

O câncer de pâncreas é considerado um dos mais agressivos da oncologia, principalmente porque tende a apresentar sintomas discretos e tardios, dificultando o diagnóstico precoce. “Por estar localizado em um órgão de pouca sensibilidade, os sintomas geralmente se confundem com os de condições comuns, como dores no estômago ou nas costas”, explicou o oncologista Márcio Almeida, da Oncoclínicas Brasília, em entrevista ao Metrópoles.>

Quando o câncer atinge a cabeça do pâncreas, pode comprimir a via biliar, impedindo a passagem da bilirrubina. “Isso faz com que ela se acumule no organismo, levando à icterícia”, explicou a oncologista Janyara Teixeira, da Rede D’Or, em Brasília.>