SAÚDE

Edu Guedes fala após cirurgia para retirada de tumor no pâncreas: 'Não é o fim'

Apresentador da RedeTV! passou por procedimento complexo e segue internado em hospital de São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 7 de julho de 2025 às 06:26

Edu Guedes se pronuncia após cirurgia no pâncreas: “É um recomeço” Crédito: Reprodução

O apresentador e chef Edu Guedes, de 51 anos, se pronunciou pela primeira vez após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, ele afirmou: “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”. O comunicado foi compartilhado neste domingo (6) pela RedeTV!, emissora onde Edu comanda o matinal "Fica Com a Gente". >

A cirurgia, realizada no sábado (5) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, durou cerca de seis horas e foi conduzida pelo cirurgião oncológico Marcelo Bruno. “O procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”, afirmou o médico, segundo nota oficial. A equipe médica, no entanto, alerta que os próximos sete dias serão “bastante delicados” para a recuperação do apresentador.>

Ana Hickmann e Edu Guedes 1 de 6

O diagnóstico do tumor aconteceu após Edu ser internado com uma infecção provocada por uma crise renal. Inicialmente, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para a remoção de cálculos, conduzida pelo médico Joaquim de Almeida. Exames complementares revelaram a presença de nódulos no pâncreas, o que levou à realização de uma pancreatectomia robótica.>

Edu Guedes, que se casou com Ana Hickmann em maio deste ano, segue internado e acompanhado pela família. A RedeTV! informou que trará novas atualizações sobre o estado de saúde do apresentador nesta segunda-feira (7), durante a edição ao vivo do "Fica Com a Gente", exibido às 10h.>

Confira nota oficial da RedeTV! na íntegra >

Após ser diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal, o chef e apresentador Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido suas complicações nos rins. Ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção.>

No último sábado (5), Edu foi submetido pelo Dr. Marcelo Bruno, cirurgião oncológico e de transplante, a uma pancreatectomia robótica no Einstein Hospital Israelita em São Paulo. A cirurgia teve duração de 6 horas e, segundo o médico, "o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem". O chef e apresentador segue em recuperação.>

A assessoria de imprensa do apresentador compartilhou uma mensagem de Edu, que carinhosamente enfatizou: "Esse não é o fim, mas sim um recomeço". A assessoria também informou que os próximos sete dias serão bastante delicados.>