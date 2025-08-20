Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:30
O edital do concurso público da Prefeitura de Catalão, no estado de Goiás, foi divulgado com 140 vagas imediatas, além de preenchimento de cadastro reserva, e salários iniciais que chegam até R$ 9,9 mil. Os cargos são para trabalhar na Superintendência Municipal de Água e Esgoto (SEMAE).
Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre essas, as oportunidades com os maiores salários são para os cargos de engenheiro ambiental, civil, eletromecânico e químico. Para essas vagas, que tem jornada de trabalho de 40 horas semanais, a remuneração inicial é de R$ 9.914,08. Veja todas as vagas abaixo:
Concurso da Prefeitura de Catalão
O concurso já foi oficializado e as inscrições vão ficar abertas entre os dias de 22 de setembro e 23 de outubro. O cronograma foi definido pela Comissão Especial de Fiscalização do Concurso Público (CEFCP) da Fundação Aroeira, a banca organizadora do certame. É pelo site da Fundação, inclusive, que as inscrições serão feitas.
As taxas de inscrição são diferentes para cada nível referente às vagas. Os candidatos interessados nas vagas de nível fundamental vão pagar R$ 100, enquanto os de nível médio pagarão R$ 120. No nível técnico, a taxa será de R$ 140 e, no superior, será de R$ 170. É possível solicitar isenção para o processo.