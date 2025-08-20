OPORTUNIDADE

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:30

Vagas são para Prefeitura de Catalão, Crédito: Reprodução

O edital do concurso público da Prefeitura de Catalão, no estado de Goiás, foi divulgado com 140 vagas imediatas, além de preenchimento de cadastro reserva, e salários iniciais que chegam até R$ 9,9 mil. Os cargos são para trabalhar na Superintendência Municipal de Água e Esgoto (SEMAE).

Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre essas, as oportunidades com os maiores salários são para os cargos de engenheiro ambiental, civil, eletromecânico e químico. Para essas vagas, que tem jornada de trabalho de 40 horas semanais, a remuneração inicial é de R$ 9.914,08. Veja todas as vagas abaixo:

Concurso da Prefeitura de Catalão 1 de 4

O concurso já foi oficializado e as inscrições vão ficar abertas entre os dias de 22 de setembro e 23 de outubro. O cronograma foi definido pela Comissão Especial de Fiscalização do Concurso Público (CEFCP) da Fundação Aroeira, a banca organizadora do certame. É pelo site da Fundação, inclusive, que as inscrições serão feitas.