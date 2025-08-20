Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:30

Vagas são para Prefeitura de Catalão, Crédito: Reprodução

O edital do concurso público da Prefeitura de Catalão, no estado de Goiás, foi divulgado com 140 vagas imediatas, além de preenchimento de cadastro reserva, e salários iniciais que chegam até R$ 9,9 mil. Os cargos são para trabalhar na Superintendência Municipal de Água e Esgoto (SEMAE).

Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre essas, as oportunidades com os maiores salários são para os cargos de engenheiro ambiental, civil, eletromecânico e químico. Para essas vagas, que tem jornada de trabalho de 40 horas semanais, a remuneração inicial é de R$ 9.914,08. Veja todas as vagas abaixo:

Concurso da Prefeitura de Catalão

Salários e cargos foram divulgados por Reprodução
Salários e cargos foram divulgados por Reprodução
Salários e cargos foram divulgados por Reprodução
Salários e cargos foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Salários e cargos foram divulgados por Reprodução

O concurso já foi oficializado e as inscrições vão ficar abertas entre os dias de 22 de setembro e 23 de outubro. O cronograma foi definido pela Comissão Especial de Fiscalização do Concurso Público (CEFCP) da Fundação Aroeira, a banca organizadora do certame. É pelo site da Fundação, inclusive, que as inscrições serão feitas.

As taxas de inscrição são diferentes para cada nível referente às vagas. Os candidatos interessados nas vagas de nível fundamental vão pagar R$ 100, enquanto os de nível médio pagarão R$ 120. No nível técnico, a taxa será de R$ 140 e, no superior, será de R$ 170. É possível solicitar isenção para o processo.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 20 vagas e salários de até R$ 13,9 mil

Prefeitura abre concurso com mais de 20 vagas e salários de até R$ 13,9 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Mais recentes

Imagem - Unicamp abre concursos públicos com salários de até R$ 11 mil

Unicamp abre concursos públicos com salários de até R$ 11 mil
Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
Imagem - Einstein inicia seleção de voluntários no Hospital Ortopédico do Estado da Bahia

Einstein inicia seleção de voluntários no Hospital Ortopédico do Estado da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
01

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
02

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
03

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
04

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil