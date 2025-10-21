Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 26 vagas e salários de até R$ 8.982,47

Inscrições estão abertas até 7 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:00

Prefeitura de Paulínia
Prefeitura de Paulínia Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, abriu concurso público para o preenchimento de 26 vagas imediatas e formação de Cadastro de Reserva (CR) em cargos de nível médio e técnico. As oportunidades são destinadas a diversos cargos para atuação em jornadas semanais de 40 horas.

As inscrições estão abertas até 7 de novembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, a banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 67,90. A data de aplicação da prova objetiva ainda não foi divulgada.

Veja trechos do edital do concurso público

Trecho do edital do concurso por Reprodução
Trecho do edital do concurso por Reprodução
Trecho do edital do concurso por Reprodução
1 de 3
Trecho do edital do concurso por Reprodução

A remuneração total pode chegar a R$ 8.982,47, somando aos benefícios mensais oferecidos pela Prefeitura de Paulínia, que incluem R$ 1.300,00 em verbas indenizatórias (auxílios alimentação, saúde e transporte) e R$ 800,00 de auxílio refeição.

Entre as vagas estão:

Agente Administrativo (20 vagas): exige Ensino Médio completo. O vencimento é de R$ 3.247,55.

Técnico em Contabilidade (1 vaga): Exige Ensino Médio completo e Curso Técnico em Contabilidade. O vencimento é de R$ 6.882,47.

Técnico em Recursos Humanos (5 vagas): Exige Curso Técnico em Recursos Humanos. O vencimento é de R$ 3.257,54.

Tags:

Concurso

