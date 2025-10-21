Prefeitura abre concurso público com 26 vagas e salários de até R$ 8.982,47

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:00
A Prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, abriu concurso público para o preenchimento de 26 vagas imediatas e formação de Cadastro de Reserva (CR) em cargos de nível médio e técnico. As oportunidades são destinadas a diversos cargos para atuação em jornadas semanais de 40 horas.
As inscrições estão abertas até 7 de novembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, a banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 67,90. A data de aplicação da prova objetiva ainda não foi divulgada.
Veja trechos do edital do concurso público
A remuneração total pode chegar a R$ 8.982,47, somando aos benefícios mensais oferecidos pela Prefeitura de Paulínia, que incluem R$ 1.300,00 em verbas indenizatórias (auxílios alimentação, saúde e transporte) e R$ 800,00 de auxílio refeição.
Entre as vagas estão:
Agente Administrativo (20 vagas): exige Ensino Médio completo. O vencimento é de R$ 3.247,55.
Técnico em Contabilidade (1 vaga): Exige Ensino Médio completo e Curso Técnico em Contabilidade. O vencimento é de R$ 6.882,47.
Técnico em Recursos Humanos (5 vagas): Exige Curso Técnico em Recursos Humanos. O vencimento é de R$ 3.257,54.
