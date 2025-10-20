OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 39 vagas e salários que passam de R$ 12 mil

Inscrições vão até 18 de novembro

Yan Inácio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:06

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Crédito: Rafa Neddermeyer

A Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, abriu concurso público para o preenchimento de 39 vagas imediatas e formação de Cadastro de Reserva (CR) em cargos de nível técnico e superior.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, banca organizadora do certame. O prazo para a solicitação de inscrição começa no dia 20 de outubro e se estende até 18 de novembro de 2025.

As provas objetivas e discursivas (para cargos específicos) estão previstas para serem aplicadas no dia 21 de dezembro de 2025. As oportunidades são destinadas a diversos cargos para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.

Entre as funções oferecidas, estão:

Nível Técnico: Eletrotécnico, Técnico em Agropecuária, Técnico em Enfermagem, Técnico em Nutrição e Dietética e Técnico em Segurança do Trabalho.

Nível Superior: Arquiteto, Biólogo, Economista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Estatístico e diversas especialidades de Médico Especialista.

A remuneração total ofertada, que inclui o vencimento básico e outras gratificações, pode chegar a R$ 12.846,54.

Taxas de Inscrição

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo, sendo:

R$ 115,40 para cargos de Nível Técnico.