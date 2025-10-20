Acesse sua conta
GACC-BA realiza 1º workshop sobre câncer infantojuvenil

Com foco em diagnóstico precoce, capacitação gratuita para agentes comunitários e profissionais de saúde vai emitir certificado

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:45

O objetivo é qualificar os profissionais da linha de frente da atenção básica para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil e o aprimoramento dos cuidados paliativos
O objetivo é qualificar os profissionais da linha de frente da atenção básica para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil e o aprimoramento dos cuidados paliativos Crédito: Shutterstock/Reprodução

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) está com inscrições abertas para o 1º Workshop do projeto Capacitando para Transformar. O objetivo é qualificar os profissionais da linha de frente da atenção básica para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil e o aprimoramento dos cuidados paliativos, contribuindo para salvar vidas e oferecer um acompanhamento mais humanizado às crianças e adolescentes com câncer.

A capacitação gratuita, online e presencial (EAD), acontece no dia 30 deste mês (quinta-feira), das 13h às 18h, no auditório da instituição, em Salvador. Os participantes, agentes comunitários de saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, dentre outros profissionais de saúde, vão receber certificado. Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/1-workshop---diagnostico-precoce-na-oncologia-pediatrica/3158332.

O workshop abordará temas essenciais, como os sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes, estratégias de atenção integral à saúde dos pacientes e o papel fundamental dos profissionais de saúde no cuidado contínuo e no acolhimento às famílias. Os inscritos que não puderem participar ao vivo terão acesso ao conteúdo por meio da transmissão simultânea no canal do GACC-BA no YouTube: www.youtube.com/gaccba.

A iniciativa integra o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), do Ministério da Saúde, e conta com o apoio das secretarias municipais de saúde em diversos municípios baianos. A proposta é ampliar o alcance da formação continuada em oncologia pediátrica, sobretudo nas regiões mais distantes dos grandes centros, fortalecendo a atuação de quem está na linha de frente do cuidado.

Com esta ação, o GACC-BA reafirma seu compromisso com a valorização da vida, a dignidade no tratamento e o acesso à informação qualificada, contribuindo para transformar a realidade de crianças e adolescentes com câncer em toda a Bahia.

Com assessoria

